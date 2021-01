Dansk VM-chef utryg: - Det er jo vildt farligt

KAIRO (Ekstra Bladet): De lokale arrangører kom onsdag morgen med den forbløffende melding, at det ikke var nødvendigt at teste VM-spillerne med to døgns mellemrum!

Sportschef Morten Henriksen fik et føl på tværs.

- Det er noget mærkeligt noget. Vi er så tidligt i turneringen allerede så mange, der er så meget sammen og spiser i ét stort lokale med nogle fælles buffeter. I morges kom de lokale arrangører så og sagde: I skal alligevel ikke testes før efter kampen mod Bahrain…

- Men det SKAL vi jo! Det er vildt farligt for sikkerheden, hvis vi ikke gør, og jeg må sige, at det er de lokale, der er problemet, siger Morten Henriksen, der prompte sendte en klage til IHF.

Morten Henriksen har brugt dage på at kæmpe for, at sikkerheden bliver topprioriteret ved VM - det krævede onsdag en klage til IHF. Foto: Lars Poulsen

Han fik hurtigt svar.

- Heldigvis er IHF fuldstændig enig med os og har specificeret, at der er corona-test hver 48. time. Vi skal have folk hele hjem, så jeg er glad for, at IHF har taget teten, og det har jeg også rost dem for.

- Jeg vil indrømme, at i formiddags var jeg sgu ikke tryg. Det var jeg langt fra. Nu sidder jeg lidt roligere, siger sportschefen.

Spisesalen er enorm, og der er god plads til otte hold. Men spillerne overholder ikke reglerne om at gå til bestemte buffeter, og desuden ligger de ude på en hotelgang, der forbinder Marriotts to tårne - på hotellet, der har 1064 værelser. (Privatfoto)

Nordmændene er i det højrøde felt på deres hotel, hvor teststationen er placeret på den norske hotelgang! Sander Sagosen kalder forholdene en parodi og en stor vits – alle var i choktilstand, da man opdagede, at folk væltede rundt på kryds og tværs og mange uden mundbind på Marriott Mena House.

Christian Berges tropper har desuden to timers kørsel til træningshallen, og de er utrygge ved, at samtlige hold indtager måltiderne i en stor fællessal.

Danmark er bedre stillet på hotellet midt i Nilen – men spiseforholdene er de samme. Otte hold – og 16 i mellemrunden – går til fadene i et lokale med plads til 500 mennesker.

Morten Henriksen ønsker spanske vægge og ser ud til at få projektet gennemført.

- De laver også ændringer i spisesalen, som de deler ind i mindre enheder. Vi sidder jo med god afstand, men ifølge planen skulle tre hold deles om hver af de tre buffeter, men der er nogle, der bare vader frit omkring, siger Morten Henriksen.

- Hvis der er én her, der er smittet, hvem har han eller hun så været tæt på? Vi er mange i denne boble. Jeg vil godt være sikker på, at testsystemet er ordentligt, og det er jeg først, når vi har været hernede i fem-seks dage. Derfor havde jeg helst set, at holdene var helt adskilt, siger sportschefen

De danske spillere bor samlet på femte etage i Gezira Tower, men de har ikke etagen i fred. Fællesrummet er okay, men ikke så stort som forventet.

- Det vigtigste er, at vi ikke går på kompromis med test-regimet, og kan vi så få gjort noget ved den spisesal, så bliver det nemmere at bløde op om en uge, når vi ved, om de ydre dele af boblen holder – og det er der noget, der tyder på, de gør, siger Morten Henriksen.

- Når der pludselig stilles spørgsmål ved test-systemet, bliver jeg også mistroisk i andre sammenhænge. Men lige nu er vi positive. Der er noget planlægningsmæssigt, og det er der altid.

Holdet trænede onsdag eftermiddag og brugte kun en halv time på turen hjem.

- På vej ud valgte chaufføren en rute, hvor vi efter ti minutters kørsel mødte overmagten i form af en lav bro, så han måtte køre retur. Hallen kunne godt trænge til rengøring, og det mente de kunne ordnes på et godt kvarter, siger en skeptisk Morten Henriksen.

- Status er: Det er fint, der mangler noget rengøring, og det bliver rigtig godt, når chaufføren får styr på, hvor høje broerne er. Styrkerummet her på hotellet er super, og der er god plads. Standarden af maden er okay, og nu skal vi bare lige have indrettet salen.

Morten Henriksen er dog stensikker på, at der vil komme positive tests i VM-boblen i løbet af få dage.

- Med denne optakt vil det være meget mærkeligt, hvis der ikke i løbet af de første par dage kommer nogle og tester positiv. Jeg ved, vi har levet i bobler, men alle har været i en lufthavn for at komme herned og mødt andre passagerer og kabinepersonale og nu det her.

Hvis der kommer en positiv test herinde i boblen… Hvad så?

- Ja, det er jeg også spændt på nu. Det var også derfor, jeg råbte vagt i gevær.

