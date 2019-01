Dansk VM-debutant jubler: Ubeskriveligt, gåsehud, det største

Boxen i Herning er som skabt til drømme, og sådan en gik i opfyldelse for højrefløjen Johan Hansen lørdag aften. Han fik sin slutrundedebut da afløste sit forbillede Hans Lindberg, som på grund af en ny skade formentlig er helt ude af dette VM.

Den enes død. Den andens brød. Sådan er den barske virkelighed.

- Fredag morgen fik jeg besked af Nikolaj (Jacobsen, Red.). Jeg skulle holde mig klar og være med i dag. Det er selvfølgelig trist for Lindberg, men også for holdet.

- Lindberg er en stor personlighed på det her hold, både på og uden for banen. Det er også en spiller, jeg har set op til i rigtig mange år. Jeg kan ikke huske et dansk landshold uden ham. At skulle udfylde hans sko er nærmest en umulig opgave.

- Hvordan var det så at komme ind i Boxen?

- Det var ubeskriveligt. Det er uden tvivl det største, jeg har oplevet i min karriere. Blot det at træde ind på banen. Da vi sang nationalsang fik jeg gåsehud over det hele, og det gjorde jeg også, da mit navn blev råbt op.

- Så fik du scoret, og så kom brølet endnu engang.

- Jeg tror ikke, det er gået op for mig endnu, hvad der lige er sket. Jeg får svært ved at falde i søvn i aften. At få lov til at spille VM og så på hjemmebane foran 15.000 mennesker i Boxen. Det bliver ikke større, siger en storsmilende Johan Hansen, som scorede to mål på tre forsøg.

Det er godkendt.

En der har været med i noget længere tid er forsvarsklippen Henrik Møllgaard. Som de øvrige på holdet glæder han sig over opbakningen i Boxen, og han er især begejstret for de mere end 3000 tilskuere, der har fået lov til at stå bag det ene mål. De dannede et bølgende menneskehav.

- Vi kommer til at leve højt på publikum, og det giver os også det rygstød, vi får brug for, når tingene bliver lidt sværere, end de var i dag.

- Når vi mærker det tryk fra publikum, får den lige 10 procent mere, og når vi får en start, hvor vi kommer foran 5-0, begynder de andre at tvivle på, hvad de egentlig har at gøre derinde. Det ender jo med, at de bare giver op, siger Henrik Møllgaard.

Se også: Frankrigs verdensmestre nedlægger Serbien