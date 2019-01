Dansk VM-guldjagt blev betalt af Frankrig

Merci! Frankrig forærede Danmark små to uger i caribisk luksus med rom, grillbøffer, badebukser, røverhistorier og et landshold, der fandt sig selv

HAMBORG (Ekstra Bladet): Da Nikolaj Jacobsen engang sidste forår modtog en invitation til det danske landshold om en rask juni-tur til Guadeloupe, var han formentlig nødt til lige at konsultere Google Maps for at finde det tropiske paradis ude midt i det azurblå, caribiske hav.

Invitationen kom fra det franske håndboldforbund, der manglede nogen at lege med.

Casper U. hylder modstander inden VM-gyser: - Et ekstremt højt niveau

12 dage med alt betalt, to landskampe, træning under lidt anderledes forhold i 35 graders varme. Hvis I kommer til Paris, betaler vi resten. Husk badebukser!

Nikolaj Jacobsen sagde ja tak!

Hyggede sig gevaldigt

De to landshold rejste sammen og hyggede sig gevaldigt, og hvis Danmark i aften slår Frankrig, er der al mulig grund til at sige ’merci’.

– Vi spillede to kampe og havde tid til stranden, vi fik lov til at nyde lidt rom og en god grillet bøf.

– Det var en fantastisk tur for os, fortæller Nikolaj Jacobsen.

Henrik Møllgaard ved, at trætte spillere nu trækker på vitaminerne fra i sommer:

– Vi fik brugt en masse timer sammen. Om det var på hotelværelset, stranden eller når vi var ude at spise, så var det på nogle andre betingelser, end når vi er samlet på Scandic i Sydhavnen. Vi var tvunget til at være sammen, og der var ikke ret meget håndbold – men der var al mulig andet gøgl og gak i stedet for.

– Vi kan sagtens kalde det teambuilding på den måde, at vi fortalte røverhistorier, snakkede gamle minder, og de unge, der var med, blev indført i gamle historier om Kasper Søndergaard og Lars Christiansen.

– Sådan en tur skaber en fælles fortælleramme og forståelse af, hvad det er, det her landshold går ud på. Den får man ikke ved at sidde sammen til tre måltider om dagen på Scandic, siger Henrik Møllgaard.

Lasse Svan, der er uddannet coach:

– Vi kom tættere sammen som gruppe, og for nogle af de unge drenge som Magnus Landin, Lasse Møller, Magnus Saugstrup var det en nemmere måde at bryde de barrierer, der kan være mellem unge og gamle spillere. Jeg er sikker på, der var en bagtanke med, at vi skulle derhen, og turen gav helt sikkert pote. Det er jo fint nok, at unge drenge har respekt for de gamle, men de skal heller ikke være bange for dem. Sådan har det måske været tidligere, og sådan havde jeg det også selv, da jeg startede. Jeg var lidt nervøs for at snakke med de helt gamle drenge, siger veteranen.

– Vi havde en god snak om semifinalen sidste år og generelt om slutrunden, hvor der var et par svipsere undervejs. Vi skal være i stand til at stille større krav til hinanden.

– Hvad betyder det i praksis?

– At vi f.eks. ikke bare ser til, hvis nogen ikke gør det, de skal. Det var især træningen, vi havde fokus på. Den kunne nogle gange blive lidt for afslappet, og det har vi strammet meget op. Træningerne op til og under dette VM har været væsentligt bedre end tidligere, siger Lasse Svan, og tilføjer:

– Folk må godt blive kede af det, hvis de får kritik – for kritik er godt og betyder, vi gerne vil hjælpe hinanden.

– Kan man trække tråde fra Caribien til den semifinale, I står i nu?

– Helt sikkert!

– Så hvis I slår Frankrig kan vi roligt sige merci – tak fordi I gav os en tur?

– Ha, det kan vi sagtens gøre!

Se også: Niels Frederiksen stopper som dansk landstræner

Se også: Djokovic tværer franskmand ud og møder Nadal i finalen