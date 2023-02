Dansk VM-helt reagerer: - Noget pis

Sæsonen er med stor sandsynlighed slut for Magnus Saugstrup.

Så barsk lyder dommen over den danske landsholdsspiller, der tirsdag blev opereret i sit højre knæ som konsekvens af den skade, han pådrog sig i søndagens kamp for Magdeburg.

Den tyske Bundesliga-klub meddeler, at stregspilleren forventes ude i tre til fire måneder, hvilket selvsagt er et hårdt slag for VM-helten, der dog møder meldingen med et positivt sind.

- Det er jo sådan, det er. Der er ikke meget at gøre ved det nu, og selvfølgelig er det noget pis at være skadet, men det var heldigvis ikke den værste nyhed at få, siger Saugstrup til TV 2 SPORT.

Forsvarsspecialisten hæfter sig ved det glædelige faktum, at korsbåndet ikke er røget. Var det tilfældet, ville perioden uden for banen være blevet forlænget betragteligt. Set i det lys er prognosen for længden af fraværet en lettelse, lader Saugstrup forstå.

Han må nu følge Magdeburgs jagt på det tyske mesterskab fra sidelinjen, og det kan godt gå hen at blive en gyser i venteværelset.

Skulle alligevel være oversidder

Kun fire point lyder afstanden op til Füchse Berlin på førstepladsen, og Saugstrups arbejdsgiver har endda spillet to kampe færre end rivalerne fra den tyske hovedstad.

I forhold til opgaverne med landsholdet får knæskaden ikke store konsekvenser på den korte bane. Den uheldige VM-streg var i forvejen ikke udset til at blive udtaget til næste samling i marts og april. Det har landstræner Nikolaj Jacobsen oplyst til Ekstra Bladet.

Den danske boss ventes at gøre brug af yngre spillere ved den lejlighed, hvor Tyskland og Spanien venter i træningskampe. Alligevel begræder Jacobsen den triste skæbne, som Saugstrup nu er endt i.

- Det er synd for ham, men i særdeleshed også for hans klub (SC Magdeburg, red.). De kommer til at mangle en af deres vigtigste spillere i en meget vigtig periode for dem, siger den danske landstræner.