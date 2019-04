Dansk VM-komet: Mine indvolde sidder fast

ROYAL ARENA (Ekstra Bladet): Med ’sølle’ 192 cm i højden er han nærmest dværg på den position. Men det skider Anders Zachariassen en hat-æskefuld og fortsætter med at imponere i såvel Flensburg Handewitt som på det danske landshold

Lørdag aften hakkede snurretoppen en bagatel af otte scoringer ind på otte forsøg, sled sig til en lille håndfuld straffekast og var noget af en håndfuld for de montenegrinske udfordrere i begge ender af banen.

En indsats, der så lige blev krydret med en scoring bag om ryggen til 28-20!

- Jamen, det er så dejligt, når man regner med at få straffe alligevel. Den var lidt gratis. Han havde nu også godt fat i mig, så jeg kunne ikke komme til at skyde på andre måder, når jeg nu allerede var drejet en halv omgang, forklarer sønderjyden sindigt.

Sønderjysk jubel i Royal Arena. Anders Zachariassen har nok engang plaffet kuglen i kassen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det handler selvfølgelig om holdet, men du må vel også godt være tilfreds på egne vegne?

- Jo, det er jeg da. Jeg var heller ikke helt tilfreds i onsdags med det, jeg leverede, for forsvarsmæssigt var jeg ligesom holdet lidt ved siden af mig selv. Det synes jeg, jeg fik rettet lidt op på i dag. Jeg er glad for det indtryk, jeg har leveret.

Hvad er forklaringen på din formtop?

- Jeg tror, at det, der sket, er VM! Jeg havde nogle fine kampe til sidst i slutrunden, og så må Nikolaj jo vurdere, hvem der skal spille. Jeg gav i hvert fald mit i januar.

Har det VM løftet dig meget?

- Det er klart, at man får et selvtillids-boost, når man får lov til at spille så meget på landsholdet. Det er jo der, man gerne vil vise Danmark, hvad man kan – det er jo ikke alle, der følger så meget med i Bundesligaen. Det er fantastisk at få lov til at spille så meget på så godt et hold som det danske landshold. Vi har jo et ganske fint hold, siger manden fra Sønderborg.

Otte på otte! Og nogle straffekast. Anders Zachariassen gjorde næsten, hvad der passede ham mod Montenegro. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nikolaj Jacobsen:

- Anders er jo vokset, og specielt mod et hold som Montenegro med deres mange mand-mand spillere, passer han godt, fordi han er rigtig dygtig på fødderne. Det kan være, vi i næste kamp skal bruge noget mere fysik og højde, og så er Henrik Toft og Simon Hald måske bedre alternativer, siger landstræneren.

- Men Anders har fået en langt større rolle i Flensburg og ved VM i januar, hvor han fra kamp til kamp blev bedre. Når Anders tidligere havde spillet en kamp, havde han måske lavet tre mål på seks skud – nu laver han otte på otte og trækker nogle straffekast. Selvtillid gør en masse for spillere, og det er dejligt for os alle at se.

Et kan vi garantere: Han brænder heller ikke denne gang! Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Den sikre sejr over Montenegro var kærkommen efter etmåls nederlaget i Podgorica i onsdags:

- Jow, nu fik vi da vist, at der er forskel på de to hold. Bortset fra de sidste ti minutter af første halvleg, så er vi ganske fint tilfredse med det, vi leverer i dag, siger stregspilleren.

Hvad gør forskellen?

- Hvis man sammenligner med kampen i onsdags, er vi meget mere klar fra start i dag. Vi hakker igennem i vores forsvar, og vi hjælper hinanden, når nogen bliver snydt. Vi ER der og er klar til at stå imod det pres, de kommer med, og så spiller vi klogere, bedre og scorer på vore chancer.

Thumbs up! Anders Zachariassen leverede en indsats, han sikker selv vil kalde 'fornuftig'. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Du opfører dig lidt som en ål i mudder…

- Ja, det er et forsvar, der er dejligt at arbejde med for mit vedkommende. Jeg kan ligge og rykke lidt rundt inde bagved og forvirre dem.

De prøver da ellers på at flytte lidt rundt på dine indvolde ind imellem…

- Jamen, det kan de bare prøve på. De sidder fast!

