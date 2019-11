Dansk VM-modstander dropper transkønnet spiller: - Tror det er klogt

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen kan ånde lettet op.

De danske VM-kvinder undgår nemlig at skulle op mod den omdiskuterede, transkønnede håndboldspiller Hannah Mouncey, når Danmark næste lørdag tager hul på VM i Japan mod Australien.

For selv om Danmark med sikkerhed kommer til at køre Australien down under, så ville velvoksne Hannah Mouncey nok have givet en skramme eller to på stregen.

Hanna Mouncey (th) har tidligere givet den som australsk fodboldspiller også. Foto: Kelly Defina/AFL Media

Den 188 cm høje og godt 100 kilo tunge Hannah Mouncey kan som tidligere beskrevet prale af noget så sjældent som at have spillet på to landshold: Et for mænd – og et for kvinder!

Læs meget mere her:

Hun var en han: Klavs Bruun ikke glad

Men Hannah Mounceys navn fremgår ganske enkelt ikke på den officielle trupliste, som det australske håndboldforbund har indsendt til det internationale håndboldforbund, IHF.

Ifølge Handbollskanalen er hun blevet sorteret fra den endelige trup, fordi Australiens bedste stregspiller er blevet sin skade kvit og igen er klar til at forsvare sin nations farver til VM-slutrunden.

Se Hannah Mouncey i aktion her.

Klavs Bruun Jørgensen glæder sig selvfølgelig ikke over andres ulykke, men landstræneren var ikke begejstret over udsigten til at Hannah Mouncey skulle spille VM for de australske kvinder.

- Når nu det er sket, tror jeg, det er klogt. Jeg tror, mange af kampene for Australiens vedkommende kun ville handle om hende. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, siger Klavs Bruun Jørgensen til TV 2 SPORT og uddyber.

- Grundlæggende er det synd for Hannah Mouncey, når hun føler sig som en kvinde, for så skal hun jo have lov til at udleve sine drømme. Men når man har skilt herrer fra damer i en sport som håndbold, er det også svært at åbne op for, at en transkønnet stiller op med en klar fysisk fordel, som hun helt sikkert ville have haft, siger landstræneren til TV2 SPORT.

Hannah Mouncey debuterede på det australske kvindelandshold i 2018 og var med til at kvalificere Australien til VM med en femteplads ved de asiatiske mesterskaber.

Hannah Mouncey nåede 22 landskampe for det australske herrelandshold, mens hun hidtil har opnået seks kampe for kvinderne.





Dårlig dansk VM-optakt: Spillere blev syge på flyet

Se også: Toptræner går grassat: Dø! Dit liv er lort!

Se også: Glade Sandra før VM: Selvfølgelig bliver jeg