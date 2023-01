Dansk VM-optur: Mads Mensah er klar til åbningskamp

Det danske håndboldlandshold har onsdag fået en glædelig nyhed inden afrejsen til VM-basen i Sverige.

Mads Mensah Larsen har onsdag morgen afgivet en negativ coronaprøve, og han er dermed clearet til at kunne spille i fredagens VM-premiere mod Belgien.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

Mensahs deltagelse i premierekampen var ellers tvivlsom, efter at bagspilleren i mandags testede positiv for coronavirus. Der var dog tale om en svag positiv, og derfor var der håb om, at isolationen af Mensah ville være kort.

Han glæder sig over igen at kunne bevæge sig frit rundt blandt holdkammeraterne og deltage i VM-forberedelserne.

- Det er bare dejligt, at det er et overstået kapitel, og nu glæder jeg mig til at komme ud at spille håndbold igen og hjælpe holdet ved VM, siger Mads Mensah.

--------- SPLIT ELEMENT ---------