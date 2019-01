Dansk VM-profil fik hård medfart: - Det gjorde skide ondt

Skuffende, irriterende og spild af tid. De danske spillere er hårde ved sig selv efter en kamp, der præsenterede Danmark for et hidtil helt uset bundniveau

ODENSE (Ekstra Bladet): Henrik Møllgaard lægger ikke fingrene imellem:

- Spild af tid, kalder forsvarskæmpen den danske indsats mod Ungarn, og det er unægtelig svært at sige manden imod. Første halvleg står som en skamstøtte over den ringeste danske indsats i nyere tid.

Læg så oveni, at Lasse Svan efter flere bataljer med to kubikmeter-manden Bence Banhidi tilbragte anden halvleg med behandling, at Rasmus Lauge fik et alvorligt stød i brystkassen, og andre fik knubs.

- Folk løber de forkerte steder hen, der bliver truffet forkerte beslutninger. Vi havde håbet, vi egentlig bare skulle videre og prøve nye ting af, men kunne slet ikke ramme niveau, siger en alt andet end munter Henrik Møllgaard.

Er det tæt på rystende?

- Ja, i hvert fald irriterende. Ungarerne gik sikkert også kede af det i seng i torsdags, og vi var opløftede, fordi vi ikke havde brugt tid på dem op til kampen. Så rammer vi en rigtig landskamp i dag, hvor begge hold er forberedte, og så er niveauet hos det danske hold ikke højere. Dét er irriterende, siger han.

- I dag slås vi jo sindssygt meget med stregspillerne. Det er derfor, det er så irriterende – for dem havde vi rent faktisk forberedt os på. Det lykkedes ikke, og det er skuffende.

- Hele første halvleg er jo decideret spild af tid. Det havde været bedre at blive hjemme og træne, for nu sidder vi stadig væk derude og hænger lidt. Det er fint, vi får rettet op i anden halvleg, men… Vi har stadig spildt vores tid, og det er dødirriterende.

Mads Mensah blev dynamitstangen, der satte lidt drev i offensiven. Han er også skuffet:

- Jeg synes sgu ikke, vi var der overhovedet i første halvleg. Det var for sent, vi vågnede op. Vi pissede tingene væk i første halvleg.

Rasmus Lauge gik i gulvet efter to minutter – fældet af et ungarsk knæ eller hofte.

- Jeg tror, jeg har fået en blødning i musklerne mellem ribbenene, og det betyder selvfølgelig, at det område er ret spændt, og jeg har lidt svært ved at trække vejret dybt.

- Jeg tror, jeg rammer et knæ eller en hofte. Det er meget uheldigt, og jeg tror ikke, der var onde intentioner. Men det gjorde skide ondt, garanterer playmakeren.

- Det var måske heller ikke helt klogt at gå på banen igen. Men jeg ville ikke efterlade mine kammerater derinde, det er jeg på en eller anden måde lidt for stolt til. Men jeg kunne i hvert fald ikke levere 100 procent, erkender han.

Her sidder Lasse Svan på bænken i selskab med Casper U. Mortensen og Niklas Landin. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lasse Svan så slet ikke anden halvleg.

- Hverken i forsvar eller angreb var der den nødvendige indstilling. Det var en kæmpe streg i regningen og giver forhåbentlig en bevidsthed om, at hvis vi ikke leverer bedre, kan vi få det svært, formaner han.

Hvad skete der med dig og Banhidi?

- Jeg syntes, det var unødvendigt, at sådan en stor dreng først skulle rulle rundt over min venstre arm og derefter forsøge at rive den højre af ved skulderen! Jeg synes ikke, det er rimeligt at låse armene – og slet ikke i en træningskamp – så det var jeg mildt sagt utilfreds med.

- Jeg har fornemmelsen af, at han mere eller mindre rev armen af. Nu føles det som en god gang hold i nakke, skulderblad, ryg og hvad der ellers kan gøre ondt.

Og så er der lige den der med stoltheden. Den blev også kvæstet!

