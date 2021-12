Dansk VM-profil står over med flænge

Mie Højlund sidder over, når Danmark møder Tjekkiet ved håndbold-VM fredag aften.

Odense-spilleren har haft småproblemer med den ene fod siden mødet med Ungarn i onsdags, oplyser Dansk Håndbold Forbund.

- Jeg opdagede efter kampen, at jeg havde fået en flænge i huden under min venstre fod. For ikke at risikere noget har vores sundhedssektor valgt, at jeg sidder kampen i dag (fredag, red.) over, siger Mie Højlund.

Kampen mod tjekkerne har mistet lidt af sin betydning, efter at Tyskland tidligere på dagen besejrede Sydkorea.

Det betyder, at både Tyskland og Danmark er klar til kvartfinalen. Kampen om førstepladsen i mellemrundegruppen bliver først afgjort søndag, uanset hvordan det går danskerne mod Tjekkiet.

Landstræner Jesper Jensen forventer, at Højlund er klar til at spille senere i turneringen.

- Vi lader Mie sidde over i dag (fredag, red.), så vi kan beskytte såret mod infektion.

- Vi kunne godt have tapet foden op, men på grund af den her infektionsrisiko har vi valgt at lade være og i stedet lade Mie blive hjemme på hotellet i dag.

- Men vi er komfortable ved, at hun bliver klar til at spille videre i turneringen, fortæller Jesper Jensen.

Mie Højlund har i de to seneste kampe været landstrænerens førstevalg som playmaker.