Dansk VM-profil stadig tvivlsom: - Det gør ondt

Den lynhurtige venstrefløj, Casper U Mortensen, var på grund af en mindre knæskade ikke med mod Saudi-Arabien, og det er tvivlsomt, om han når at blive klar til tirsdagens opgør mod Østrig.

- Jeg gør de ting, jeg skal, og når fysserne siger, at nu er der grønt lys, så går jeg ind og spurter.

- Regner du med at kunne spille mod Østrig?

- Det kommer an på, hvordan jeg har det, når jeg vågner. Jeg har det bedre i dag, end jeg havde det i går. Der er noget væske omkring menisken, som skal forsvinde. Det gør ondt, selvfølgelig, men jeg kan mærke en fremgang, siger Casper U. Mortensen.

En spiller som ikke blev sparet mod Saudi-Arabien er forsvarsspecialisten, Henrik Møllgaard. Han er godt klar over, at der skal andre boller på suppen, når Østrig bliver modstanderen.

Sagt på en anden måde. Han var langt fra tilfreds med forsvarets indsats mod Saudi-Arabien foran 12.157 tilskuere I Boxen.

- Vi var forberedte på, at de ville være uortodokse, men da vi først stod i det, havde vi svært ved at holde den intensitet, vi egentlig gerne bringe ind i kampen. De var dygtige til at tage farten ud af kampen, og vi blev trukket ned i tempo. Så det blev på deres præmisser.

Henrik Møllgaard havde sit hyr med de uortodokse saudiere. Foto: Jens Dresling

- Kampen ændrede karakter, da i gik over til at dække 5:1. Skulle i ikke have gjort det noget før?

- Det ved jeg ikke. I bund og grund skulle vi være kommet med et andet udtryk, men selvfølgelig hjalp 5:1’eren med at få taget noget initiativ. Vi kom op i fart og skulle ud og jagte kampen. Det blev meget bedre.

- Hvad kan i bruge sådan en kamp til?

- Vi går lidt skuffede hjem. Vi har ellers været gode til at fortælle hinanden, hvad vi skulle være klar til, og det var vi ikke helt i dag.

- Hvordan griber i så Østrig an?

- Østrig var fint med mod Norge et stykke ind i kampen. Det er et godt hold i begge ender, så vi skal op og ramme det niveau, vi gerne vil igen. Det bliver også noget nemmere at svinge sig op til den kamp.

- I dag gik vi og kiggede ned i gulvet de første 40 minutter. Det var en underlig fornemmelse at føre med syv-otte stykker og så stadig synes, at det ikke var godt nok.

- Vi er dog glade for, at vi fik lukket kampen på en ordentlig måde og fandt det udtryk, vi gerne ville have haft fra start. Vi kom fint ud af kampen, og det skal vi tage med mod Østrig, siger Henrik Møllgaard.

