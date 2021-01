Dansk VM-spiller klar til kamp efter coronatest

Som følge af landsholdsspiller Emil Jakobsens positive testsvar er alle spillere og ledere i den danske delegation ved VM i Egypten blev testet før aftenens opgør mod Bahrain. Her er alle testsvar negative på nær Emil Jakobsen, der stadig er testet positiv.

Danmark tager i aften hul på VM i Egypten, når Bahrain venter i første kamp. Nikolaj Jacobsen må dog se bort fra landsholdsfløj Emil Jakobsen, der fastholdes i isolation indtil en yderligere positiv test.

Sportschef Morten Henriksen kan berette om en hektisk dag og en dramatisk optakt til kampen i aften.

- Vi skulle have haft svar på de mange tests kl. 18.30 (17.30 dansk tid), men det blev udsat, så vi lavede den aftale, at vi kunne lave en hurtigtest på Morten Olsen. Den var negativ - og på vej i bussen til hallen har vi så endelig fået svarene, lige inden vi ankom. Alle undtagen Emil Jakobsen har testet negativ.

-Når han to gange tester positiv, så fortæller det formentlig, at det er mindre sandsynligt, der er noget galt med selve testen. Enten står vi med en situation, hvor han fortsat tester positiv, fordi han har været kraftigt smittet tidligere - eller også er han reelt smittet igen, siger Morten Henriksen.

- Vi ved, Emil har fået lavet en antistof-test, der viste, at han har rigtigt mange antistoffer i kroppen. Vi er glade for, at vi har fulgt protokollerne, og at han er isoleret på hotellet.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have været alt dette foruden, for det er en træls situation især for Emil. Men jeg fornemmer ikke, det har påvirket spillerne i den grad, der er mest mig, der har været i vælten, siger sportschefen.

Proceduren er nu den, at holdet tester igen i morgen - det er iøvrigt også det, IHF har dekreteret med daglige tests af alle strupper.

Hvad gør I, hvis han fortsætter med at teste positiv. Kan I rent logistisk hente en erstatning?

- Først og fremmest kan Emil komme ind i truppen igen efter to negative tests, men vi har fri udskiftning i covid-19-tilfælde, og hvis Nikolaj vil have en erstatning ind, så får han det. Det er jo det, jeg er med for at løse, siger Morten Henriksen.

De 16 spillere i truppen til i aften er:

1. Niklas Landin

20. Kevin Møller

4. Magnus Landin

14. Anders Zachariassen

15. Magnus Saugstrup

17. Lasse Svan

21. Henrik Møllgaard

22. Mads Mensah

24. Mikkel Hansen

25. Morten Olsen

26. Johan Hansen

28. Lasse Andersson

31. Nikolaj Øris

32. Jacob Holm

33. Mathias Gidsel

34. Simon Hald.

Det betyder samtidig, at Emil Nielsen, Emil Jakobsen, Nikolaj Læsø og Benjamin Jakobsen er oversiddere.

