Dansk VM-stjerne efter massakre: Det her var faktisk underligt

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Han fangede med det yderste af neglene et laaaangt udkast fra Niklas Landin, styrtede som en kamikaze-pilot ind i luftrummet over feltet og hakkede bolden i rusen – bag om ryggen.

Casper U. Mortensen var i den grad med til at tænde festen i Royal Arena, hvor såvel kronprinsen som Hans Majestæt af Helsinge – også kendt som Hans Lindberg – havde rigeligt at juble over. Og blev tiljublet af en feststemt Arena.

- Det er jo fint. Chile er ikke et hold, vi skal måle os med, men det var dejligt at komme i gang. Vi har alle glædet os til denne kamp, og det tror jeg også, man kunne se i en fantastisk første halvleg.

- Derefter gik niveauet lidt ned, og der var mange underlige udvisninger. Alt i alt er vi tilfredse, vi fik to point og fik forhåbentlig skabt god stemning, siger Hans Lindberg efter 39-16 sejren.

Mikkel Hansen og Danmark spillede i første halvleg hårrejsende godt. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

René Toft Hansen var ikke helt sikker på, hvad cifrene egentlig var, da han tog imod efter et kort besøg i omklædningsrummet af ingen ringere end Frederik uden efternavnet.

- Vi vinder rimeligt sikkert, lukker kampen allerede i første halvleg, og så falder koncentrationen en smule efter pausen. Men alle kommer i spil, stort set alle får scoret, vi er i gang, så en perfekt start for os.

I havde en lille scoringskrise fra 12-4 til 13-4. Hvad tænker du om det?

- Haha, jeg er rigtigt godt tilfreds med vores spil. Vi får virkelig trykket dem i kontrafasen, og det var en rigtigt god kamp for os at starte med – det var det, vi håbede på. Alt i alt er jeg godt tilfreds. Vi holder en god koncentration bortset fra et par gange i anden halvleg, og det var fantastisk at spille for tilskuerne i Royal Arena.

Henrik Møllgaard:

- Jeg er meget tilfreds. En første halvleg på dét niveau og med den koncentration, det var lige præcis det, vi var ude at lede efter. Det blev hurtigt uinteressant, hvad der stod på tavlen, men det var til gengæld interessant, hvad vi kunne blive ved med at lægge i det. Og man taber altså nogle gange koncentrationen, når man fører med 20.

