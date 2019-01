Dansk VM-stjerne er færdig: Stor nedtur midt i eufori

René Toft Hansen kommer ikke i spil mere ved VM-slutrunden. En skade i lysken blokerer for videre deltagelse for den danske stjerne

Midt i euforien over sejren over Norge er der landet en dårlig nyhed i den danske VM-lejr.

René Toft Hansen er færdig ved slutrunden, og dermed har de danske chancer for medaljer lidt et knæk.

Veszprém-profilen døjer med en skade i lysken, og forhåbningerne om, at smerterne skulle aftage nok, mens slutrunden står på, er afblæst.

Det står klart efter dagens pressemøde i Herning, hvor landstræner Nikolaj Jacobsen gjorde status på truppen i kølvandet på torsdagens triumf over Norge.

Jacobsen har endnu ikke taget stilling til, om René Toft Hansens bror, Henrik Toft, skal skiftes ind i truppen som erstatning.

En skade har ligeledes holdt den yngste af de to landsholds-brødre ude, men stregspilleren har gjort store fremskridt. Han skal have foretaget en test senere fredag, hvorefter der gøres status.

Det var i situationen her midt i første halvleg, at René Toft Hansen blev skadet. Foto: Jens Dresling

Også bagspiller Nikolaj Øris fik en skade under torsdagens kamp mod Norge. Han skal senere fredag undersøges nærmere for at se, hvor alvorlig skaden er.

Danmark har allerede brugt én af sine tre udskiftninger ved VM. Hans Lindberg blev skiftet ud med Johan Hansen efter Danmarks første kamp mod Chile, da Lindberg pådrog sig en lægskade i kampen.

Nikolaj Jacobsen vil gemme en af sine sidste to udskiftninger til en eventuel semifinale, hvis en af de to målmænd skulle blive skadet.

Han kommer ikke til at melde noget nyt ud om en eventuel udskiftning i truppen før lørdag formiddag.

Danmark vandt torsdag med 30-26 over Norge og sikrede sig dermed førstepladsen i gruppe C og tager fire point med til mellemrunden.

Her spiller Danmark lørdag aften klokken 20.30 den første kamp mod Ungarn. Derudover venter også Egypten og Sverige i mellemrunden.

