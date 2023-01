Dansk VM-stjerne har særligt forhold til Bahrain-træner

Har du fulgt dansk herrehåndbold de sidste 10-15 år, vil der være et ansigt i søndagens VM-kamp mellem Danmark og Bahrain, du nikker genkendende til.

Og nej, det er ikke Mikkel Hansen eller Nikolaj Jacobsen.

Det er Bahrains landstræner. Han er islænding og hedder Aron Kristjansson.

Og til dig, der enten mere har været til kvindehåndbold eller floorball, så er den nu 50-årige islænding næsten mere dansk end islandsk efter først sæsoner som spiller i Skjern og Tvis og i endnu højere grad som cheftræner i Skjern, Kolding og Aalborg.

Og det var netop Aron Kristjansson, der sikrede Kolding den første seniorkontrakt til en dengang meget ung Magnus Landin.

Annonce:

'Han var ekstremt god'

Det blot 18-årige stortalent havde efter forrygende håndbold i Nordsjælland gjort så meget opmærksom på sig selv, at Kristjansson i selskab med sin daværende assistenttræner, Henrik Kronborg, bare måtte have fat i ham.

- Han tog mig med på et stjernespækket Kolding-hold, da jeg var 18-19 år gammel. Jeg var nok en lidt genert dreng, men han var ekstremt god til at få unge spillere med, og det gjorde sig gældende for især mig. Vi var to, han tog med, Lasse Andersson og mig, siger Landin til Ekstra Bladet før kampen.

Aron Kristjansson under OL i Tokyo, hvor Bahrain mødte og tabte til Danmark. Foto: Jens Dresling

For Aron Kristjansson gav det mening at give plads til unge spillere, når kvaliteten var så åbenlys, som tilfældet var med Landin og Andersson.

- Han lærte mig mange ting.

- Som hvad?

- At man som ung kan komme ind på et hold og være mere end bare at se op til de store stjerner. At være en del af dem. Og jeg var ikke bare en ung spiller, der sad langt henne på bænken. Jeg blev brugt, siger Landin.

'Han er et godt menneske'

Han tilføjer, at det selvfølgelig heller ikke gjorde hans muligheder dårligere, at kollegaen på venstre fløj, Martin Dolk, blev skadet.

Annonce:

- Så han blev ligesom nødt til at bruge mig, kommer det med dagens største grin.

Aron Kristjansson valgte dog at afbryde samarbejdet med Kolding efter blot en enkelt sæson på grund af sin familie hjemme på Island. Siden vendte han retur til Danmark og Aalborg, inden han i 2018 blev landstræner for Bahrain.

- Jeg har meget stor respekt for ham. Han er et godt menneske, og jeg husker ham som en cool træner med en god personlighed, siger Magnus Landin.

Hvor langt det rækker for Bahrain i søndagens VM-kamp, vil vise sig. De og Aron Kristjansson åbnede VM fredag med 27-27 mod Tunesien.