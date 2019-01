Dansk VM-stjerne i drømmeland: Barcelona-skifte er kæmpestort

Det var et drømmeskifte. Anderledes kan det ikke være, når man går fra Hannover i Tyskland til FC Barcelona i Spanien.

Og i det spanske trives Casper U. Mortensen ganske udmærket. Landsholdets venstre fløj er halvvejs igennem sin første sæson i sin nye klub, og han har absolut vist sit værd med flere flotte præstationer i Champions League.

Nu skal han fortsætte sin udvikling ved VM for det danske landshold, og ingen kan være i tvivl om, at det er en mand med selvtillid, der går på gulvet i morgen i Royal Arena til åbningskampen mod Chile.

Men først tager vi lige et smut omkring Barcelona og overlader ordet til Casper U.

– Det er kæmpestort. Da jeg ankom, var der enormt mange indtryk, der lige skulle suges ind. Men det er gået rigtig godt de første fem-seks måneder. Klubben er rigtig dygtig til at tage sig af nye spillere. Alt er topprofessionelt, og vi går også til spansk undervisning hver uge. Jeg går sammen med Kevin Møller og vores venstre back fra Portugal. Det er hyggeligt.

– Nu kan du klare menukortet?

– Ja, det kan jeg mere eller mindre. Det er vigtigt med sproget, for alt kører på spansk ved træningen. Der er ikke noget valg.

– Sportsligt er det et fedt konkurrence- og elitemiljø at være i. Vi har landsholdsspillere på samtlige pladser. Også dem der sidder på udskiftningsbænken. Det gør bare, at du skal være knivskarp ved hver eneste kamp. Det har modnet mig. Det er det samme, når vi træner. Alle giver den fuld gas.

- Du ser Raul Entrerrios, der er 37 år, hænge ude i bagnettet efter at have kastet sig igennem på ydersiden efter en time og 45 minutters træning. Det er enormt motiverende. Sådan træner alle, og så gør du det også selv.

– Det er et super sundt miljø at være i, og forholdene er også til at kunne lave et tophold. Vi tabte ude til Rhein Neckar Löwen i den første Champions Leaguekamp. Siden har vi ikke tabt en eneste kamp. Vi er etter i Champions League-gruppen med fem point ned til det næste hold. Vi har gjort vores arbejde i den spanske liga og har vundet fire titler indtil videre.

– Som udgangspunkt skifter vores træner kæde hvert kvarter, og det betyder, at vi hele tiden er friske. Vi laver de der 35-40 mål hver gang. Det er ret unikt.

Casper U. Mortensen er havnet i en klub, som nærmest bader sig igennem den hjemlige liga. Det helt store mål er at vinde Champions League.

- Det snakkede jeg med dem om, inden jeg kom til klubben. Sidste sæson havde været enormt skuffende, fordi de røg ud allerede i 1/8-finalen til Montpellier.

– Det er et fedt pres, og det er også derfor, jeg er taget derned. For at vinde Champions League.

Men nu gælder det først VM, hvor Casper U. Mortensen forventer, at det danske landshold kan drage fordel af at være på hjemmebane.

– Det er noget helt specielt at stå foran 15.000 tilskuere, der synger med på nationalmelodien. Det er noget unikt, som vi alle vil huske tilbage på. Målet er at komme i semifinalen, og så må vi se derfra, siger Casper U. Mortensen.

