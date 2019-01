Dansk VM-stjerne slap med skrækken

Storskytten Nikolaj Markussen blev trådt over foden af en ungarer i søndagens landskamp i Odense, og en overgang frygtede mange i den danske lejr for hans VM-deltagelse.

Mandag var foden stadig så hævet, at han ikke kunne udføre nogen form for håndbold. Derfor blev han sendt til skanning, og om aftenen kom så resultatet.

Markussen bliver klar til VM-åbningskampen på torsdag. Sådan forlyder det fra den danske lejr. Han er tilsyneladende sluppet med en let forstrækning eller forstuvning.

Andre med skavanker i den danske trup er Rasmus Lauge, som fik et smæld på ribbenene i kampen mod Ungarn. Lasse Svan fik i samme kamp et voldsomt riv i den ene arm. I forvejen sad Hans Lindberg over i de to kampe mod Ungarn, fordi han havde problemer med den ene læg.

Helt ude af truppen er i øjeblikket Henrik Toft Hansen, som døjer med en forstrakt lyske.

De mange skader og uheld fik landstræneren til at aflyse mandagens træning i Anja Andersen Hallen i Brøndby.

Det er ellers sjældent, at det sker, men nu ville have give spillerne tid til at restituere, og så håber han, at alle mand, på nær muligvis Nikolaj Markussen, kan træne fuldt med tirsdag og onsdag.

- Det er sjældent, vi har haft en træning, hvor vi har været fuldtallige. Der er mange, der døjer med forskellige ting.

- Det sker ikke ofte, at jeg aflyser træninger, og det irriterer mig, når jeg skal gøre det, for vi har brug for alle dem, vi kan få. Men mandag var det ikke muligt for os at træne. Det havde ikke givet nogen mening, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark åbner VM på torsdag i Royal Arena i København mod Chile.

Se også: Dansk landstræner aflyser: - Det giver ingen mening

Se også: Dansk landstræner aflyser: - Det giver ingen mening