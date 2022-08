Dansk VM-succes: Brager i finalen

Mens seniorerne står som outsider til at vinde EM-guld til november i Slovenien, bliver det i disse dage bekræftet, at næste generation i den grad står klar til at tage over.

I ren opvisningsstil besejrede det danske U18-landshold Holland i VM-semifinalen mandag aften med 37-21 og kvalificerede sig dermed til finalen ved mesterskabet i Skopje, Nordmakedonien.

Kampen var reelt afgjort efter de første 30 minutter, hvor Danmark førte 21-13 efter en noget ensidig 1. halvleg. Men det stoppede ikke Flemming Dam Larsens tropper, der vandt 2. halvleg med otte måls margin som 1. halvleg.

En regulær ydmygelse så sent i turneringen.

Julie Scaglione fra Ikast blev dansk topscorer med otte mål, mens Anne With Johansen scorede syv.

Sejren var Danmarks syvende i træk - ud af syv mulige.

Først blev Færøerne og Østrig banket med 11 mål. Derpå fulgte Portugal med otte, inden Kroatien og Egypten blev sat til vægs i mellemrunden med henholdsvis seks og fem måls forskel.

I kvartfinalen var franskmændene og kun nogenlunde med og blev besejret med seks mål, inden Holland altså oplevede den totale ydmygelse.

Nu venter Sydkorea i finalen. Asiaterne besejrede Ungarn 30-29 i deres semifinale.

Kampen spilles 18.15 onsdag og kan ses på Viaplay og TV3 Sport.