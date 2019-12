Dansk VM-triumf! Danmark banker Frankrig

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft var superieur. Forsvaret holdt høj klasse, og der var rå fight og solide håndmadder på menuen.

Danmark vandt en vanvittig kamp over Frankrig med 20-18 efter 9-7 ved pausen.

Det var ikke altid lige kønt, men hvad gør det? Danmark sendte sensationelt verdensmestrene over i President’s Cup, mens de hårdt knoklende danske kvinder går over i hovedturneringen med et point inden kampene mod Serbien, Holland og Norge.

Landsholdet stod helt ude på kanten og gloede ned i hulet, men spillerne holdt balancen på en japansk aften, da spørgsmålet helt enkelt lød: Kumamoto eller KOMAmoto?

Det var også aftenen, da det skulle afgøres, om Klavs Bruun Jørgensen billedligt talt skulle finde flækøksen, begå harakiri og tegne sig for den foreløbig ringeste indsats ved et VM siden 2003.

Mayonnaissen mod Marseillaisen? Det blev det første, og den skilte ikke, selv om der var skruet godt op for blusset, og gryden truede med at brænde fast i kogepladen.

Men hold da helt kæft for en forrygende genrejsning skabt i et dansk betonforsvar – og med en i særklasse spillende Sandra Toft inde i buret. Hun stak hænder og fødder på et hav af franske missiler i en kamp, hvor Les Bleues begik en hærskare af tekniske fejl.

Landstræneren fik hurtigt nok

Starten var helt forrygende nervøs fra begge sider. Anne Mette Hansen røg i straffeboksen allerede efter et minut, da hun kolliderede med en fransk sputnik i kontra, men folkene i den ellers rutinerede franske bagkæde smed hele tre gange bolden ud over sidelinjen, og så fik Oliver Krumbholz nok.

Ud med veteranerne og ind med det lette kavaleri, og så blev tankvognsslaget pludselig til et opgør med det franske luftvåben. Meline Nocandy, Oceane Sercien og ikke mindst Orlane Kanor springer så højt, at de ville ramme hovederne mod bommen i en gymnastiksal.

Gudskelov plukkede Sandra Toft hele otte forsøg alene inden pausen, og derudover pløkkede de franske skytter også på træværk og helt ved siden af kassen. Danmark gik i front 5-2, men de unge franskkvinder kom i en ruf på 5-5 – men aldrig foran.

Stillingen ved pausen: 9-7 til Danmark! Ingen undskyldning for ikke at have set en scoring i de første 30 minutter…

Det var bestemt ikke fordi, alt lykkedes for Stine Jørgensen & Co. 10 afbrændere og fire tekniske fejl op til pausen fortæller om en vis spildprocent, og Danmark burde have slået et større hul.

Men der var en trodsig coolness på holdet, og det var helt klar klasse, at Danmark efter en timeout tæt på pausen kunne spille Lærke Nolsøe til 9-7 scoringen.

Sindssvagt spændende

Lærke Nolsøe øgede til 10-7 straks i starten af anden halvleg, men et dobbelt dansk undertal blev lynhurtigt vekslet til 10-10 og 11-11, og så tog danskere igen et ryk, og det blev 14-11 på Stine Jørgensens straffescoring – og efter Lærke Nolsøes heroiske returløb, hvor hun plukkede en lang fransk kontra-aflevering.

Det er længe siden, man har siddet så meget på nåle som dansker til en kvindelandskamp. Det var sindssvagt spændende, og fingrene nærmest svuppede i tastaturet, for regnestykket var jo det, at Danmark SKULLE vinde. Uafgjort ville sende les mademoiselles videre i turneringen, så Lærke Nolsøes stolpeskud ved 14-12 virkede ikke ligefrem som valium…

Men Sandra Toft blev ved. F.eks. da Louise Burgaard blev fintet ud af hallen – Toft stak da bare højre fod ud og reddede.

Franskkvinder fortsatte med at lave fejl og tabe bolde over sidelinjerne, men Anne Mette Hansen havde simpelt hen ikke finjusteret kikkertsigtet, og Danmark burde have ført større end 15-12, da Trine Østergaard havde lusket sig ind på stregen og pløkkede forbi Amandine Leynaud.

Vanvid

Stine Jørgensen bragte første gang Danmark foran med fire ved 16-12 og 11 minutter tilbage, men en udvisning til Kristina Jørgensen kostede dyrt og forkortede føringen med to. Det blev igen tænderklaprende spændende.

Stine Jørgensen ramte stolpen, Trine Østergaard fik to minutter, og Frankrig slæbte sig på 17-16 og mulighed for at udligne. Men Sandra Toft var ikke færdig. Hun plukkede fornemt en helt fri Manon Houette. Anne Mette Hansen hamrede på træværk, men kuglen slog ned bag stregen og 18-16.

Sarah Iversen fik marchordre ved 18-17 og tre minutter tilbage. På randen af nøl hamrede Anne Mette Hansen kuglen ind til 19-17, og Olivier Krumbholz tog timeout med 56 sekunder tilbage.

Frankrig reducerede til 19-18. Dansk timeout og 31 sekunder til at forsvare det spinkle forspring. Ulideligt! Anne Mette Hansen sled sig til et straffe med 13 sekunder tilbage. Stine Jørgensen scorede stensikkert til 20-18, og spillerne skreg, så det må have kunnet høres i Tokyo og Osaka.

Sandra Toft smed sig på ryggen i målet og holdet hænderne for øjnene. Vanvid!

