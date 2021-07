Dansk vrede i 'trusse-gate': 'På kanten af sexisme'

I Dansk Håndbold Forbund (DHF) har man gennem noget tid forsøgt at få ændret reglerne om kvindernes påklædning i beachhåndbold.

Det siger generalsekretær i forbundet Morten Stig Christensen.

Emnet er aktuelt igen efter det netop overståede EM i Bulgarien.

Her valgte det norske kvindelandshold at stille op i bronzekampen med tights i stedet for de små trusser, som reglerne foreskriver, at kvinderne skal have på som en del af spilledragten.

Det Norske Håndboldforbund fik en bøde af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på godt 11000 kroner for ikke at overholde reglerne, som er defineret af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Morten Stig Christensen kalder det på kanten af sexisme, hvis der også fremover skal være forskel på mænd og kvinders påklædning i beachhåndbold. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- De regler er helt utidssvarende. Det gør mig ærgerlig og ked af det, at det lige præcis er på det kønsspecifikke, og at kvinderne kommer i klemme her.

- Jeg er ked af, at vi har spillere - også på det danske hold - der ikke føler sig komfortable i de dragter, som de internationale regler foreskriver.

- Derfor er det for os et idrætspolitisk spørgsmål, som vi har taget fat i, siger Morten Stig Christensen.

Reglerne siger, at mændene gerne må have shorts og tanktops på, mens kvinderne skal spille i tætsiddende sports-bh og trusser, 'hvor der ikke må være mere end ti centimeter på siderne'.

DHF havde sammen med håndboldforbundene i Norge, Sverige og Frankrig fremsat et forslag om en regelændring på den seneste kongres i EHF, men det europæiske forbund forklarede, at det var underlagt reglerne fra IHF, siger Morten Stig Christensen.

Derfor søgte DHF om dispensation for at få lov at spille i nogle andre dragter ved EM, men fik afslag.

DHF fortsætter dog kampen.

- Selvfølgelig skal kønnene behandles lige i det her, og de skal inddrages i spørgsmål af den her karakter, så der ikke er nogle spillere, der ud fra deres køn føler sig ukomfortable, for så er vi på kanten af sexisme.

- Der skal være frihed inden for en vis ramme til selv at vælge spillertøjet, og der skal ikke være forskel på kønnene, siger Morten Stig Christensen.

Generalsekretæren har forhåbninger om, at reglerne bliver ændret i fremtiden.

- IHF er fuldt ud orienteret om det, så alle er klar over, at der er en problemstilling, der skal arbejdes med. Så jeg er optimist med hensyn til, at det er kommet på dagsordenen, siger han.

Danmark går ind i trusse-gate