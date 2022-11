Danske EM-stjerner blæst bagover: Det boomer lige nu

Når det danske landshold søndag aften løber på banen til EM-finalen i Ljubljana mod Norge, vil der være en fin portion danske fans på tribunerne.

Det kan dog på ingen måde følge med det store tv-publikum, der følger med hjemmefra. Til Ekstra Bladet fortæller TV 2 Sportens chefredaktør, John Jäger, at han håber på en million seere.

Efter semifinalen oplevede spillerne den store opbakning hjemmefra, fortæller flere af spillerne nu til Ekstra Bladet.

- Der har næsten været for mange til, at vi har kunnet nå at svare, siger Rikke Iversen med et grin.

- Det har boomet med hilsner og lykønskninger. Det er meget rørende, og folk fra folkeskolen, man ikke har talt med siden, skriver.

Søstrene Iversen, Rikke oven på Sarah, jubler over sejren i semifinalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Så meget positiv energi

Trine Østergaard trækker på smilebåndet og glæder sig over opbakningen, som holdet i højere og højere grad har kunnet mærke i takt med turneringens udvikling.

- Vi har talt om det i truppen. Det er sjovt at høre fra personer, man normalt ellers ikke hører fra. De skriver, nu da vi kommer i finalen. Men det er kun dejligt at få så meget positiv energi, siger fløjen.

Og der har været mange forskellige hilsner, fortæller Rikke Iversen:

- Det er virkelig stort. Vi får hilsner fra fremmede, der viser deres børn, der jubler i stuerne. Det er så fedt at mærke, at folk er med hjemmefra.