Danske EM-værtsplaner risikerer at gå i vasken

Danmark kan ende med at droppe sit delvise værtskab ved kvindernes EM i håndbold, hvis der ikke stilles en økonomisk garanti fra Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Det siger formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, til B.T.

- Vi vil gøre alt for at få det her gennemført. Men det skal også hænge sammen og give mening for os. Ellers er der garanteret et eller andet land, som gerne vil tage over, hvor omkostningsniveauet er væsentligt lavere end hos os, siger han til avisen.

Danmark er sammen med Norge vært for håndboldslutrunden, som efter planen skal afvikles 3.-20. december.

Bertelsen tilføjer, at han har drøftet situationen med Kåre Geir Lio, der er præsident i Norges håndboldforbund, og de er enige om at sige nej, hvis der ikke er økonomisk sikkerhed.

Efterspørger plan

Problemet er, at coronapandemien indtil videre gør det umuligt at fylde tribunerne til kampene, hvilket er landenes indtægtskilde.

Danmark og Norge efterspørger en plan for, hvordan de to nationer skal undgå at stå tilbage med en stor regning.

- Der skal simpelthen laves en plan for, hvordan gradueringen bliver, alt afhængig af om vi får lov at tage 10, 25, 50 – og så fremdeles – procents kapacitet ind i hallerne. Og så må EHF finde ud af, om de vil være med til det eller ej. Det er det, vi diskuterer. Og på et tidspunkt skal vi jo nå frem til en beslutning, siger Per Bertelsen.

De danske håndboldkvinder er i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien ved EM.

Danmark var senest medvært for en håndboldslutrunde i 2019, hvor det danske herrelandshold løb med VM-guld.

