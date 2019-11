Danske Freja efter slem nedtur: Blev enormt irriteret

Det er fem år, siden Freja Cohrt spillede sin første officielle landskamp, men først nu er fløjspilleren fra Odense klar til debut ved en slutrunde.

Cohrt er blandt de 16 spillere, som landstræner Klavs Bruun Jørgensen skriver ind i VM-turneringen forud for lørdagens åbningskamp mod Australien, som bliver hendes første optræden på den helt store scene.

- Det er et højdepunkt i min karriere. For mig er det meget, meget stort, og noget jeg har drømt om længe, siger Freja Cohrt.

Hun var tæt på sidste år, men blev siet fra af landstræner Klavs Bruun Jørgensen umiddelbart inden EM i Frankrig.

Ved den lejlighed fik Lærke Nolsøe og Fie Woller de to pladser, og det var en slem nedtur for Cohrt at blive fravalgt så tæt på målet.

- Jeg blev enormt irriteret. Men det er jo også sådan, det er i sportens verden. Der er så meget konkurrence, og det er en del af vores hverdag.

- Selvfølgelig går det mig på, når jeg taber eller ikke bliver udtaget. Det er hele mit hjerte og passion, jeg lægger i det her.

- Det betyder ekstremt meget, og nogle gange bliver man vred, andre gange ked af det. Jeg tror, jeg har været igennem det meste, siger Freja Cohrt.

Freja Cohrt forud for landsholdets afrejse til VM. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Hun kalder sidste års oplevelse for et wakeup-call og har siden arbejdet hårdt for at forbedre sin defensiv.

Det har landstræneren altså belønnet med en VM-billet, mens Fie Woller denne gang trak en nitte.

- Når man bliver fravalgt, gælder det om at kigge indad. Det nytter ikke at pege på de andre. Jeg ved godt, at der er hård kamp om pladserne. Det har der også været i år, siger Freja Cohrt.

Lørdag venter VM-debuten, og det kan meget vel blive en kamp, hvor selve begivenheden bliver en større modstander end australierne.

Fløjspilleren forsøger dog ikke at bekymre sig om det pres og de forventninger, der følger med, når man optræder med hele det håndboldinteresserede Danmark som tilskuer.

- Jeg har været med til mange samlinger og har spillet landskampe før. Men jeg ved, at når vi går i gang lørdag, bliver det meget intenst, og det glæder jeg mig til at opleve.

- Det skal ikke lyde, som om jeg bare er en glad lille julegris, men de bekymringer gør bare ikke noget godt, siger Freja Cohrt.

