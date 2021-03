Danske håndboldkvinder møder Spanien i dobbeltopgør

De danske håndboldkvinder har lige tabt til Frankrig to gange i træk i to testkampe i Paris.

Nu venter endnu et dobbeltopgør, da Dansk Håndbold Forbund (DHF) mandag kan oplyse, at Danmark skal møde Spanien to gange i april.

De to testkampe skal spilles i Royal Stage i Hillerød 15. og 17. april.

- Vi hilser alle træningstimer og landskampe velkomne, men det er i særdeleshed godt, når vi nu kan teste os mod en modstander, vi ikke møder særlig tit.

- Der venter os en helt anden spillestil, der betyder, at vi kommer til at lære en masse af de her to kommende landskampe, siger landstræner Jesper Jensen til forbundets hjemmeside.

Danmark mødte senest Spanien ved EM i december, og her vandt danskerne med hele 34-24 over spanierne i Herning.

I Hillerød ser arenaens direktør frem til håndboldlandskampene.

- Vi har siden indvielsen af vores arena drømt om, at vi kunne huse et dansk håndboldlandsholds kamp her i Hillerød. Det får vi nu mulighed for i april - og endda to af slagsen.

- Det er vi meget stolte over, og vi glæder os til at byde kvindelandsholdet velkommen, siger Carsten Larsen, direktør i Royal Stage.

Grundet myndighedernes coronarestriktioner vil der ikke være tilskuere til landskampene.