Danske Helle raser i Norge: En katastrofe

De har vundet 19 norske mesterskaber. Champions League en enkelt gang. Larvik HK er en af de historiske mastodonter i europæisk kvindehåndbold, og i aften spiller klubben fra det sydnorske semifinale på udebane.

Der er kun et problem: Klubben har ingen spillere!

Krisen har længe kradset i Larvik, der opsagde samtlige kontrakter pr. 30. april og dermed ikke har nogen ansatte. Klubben stiller i eftermiddag mod Vipers med et hold bestående af egne ungdomsspillere suppleret med folk fra en samarbejdsklub, der netop er rykket op i anden division.

Larvik har tidligere betalt løncheck til landsholdsmålmanden Sandra Toft og har stadig Lene Rantala tilknyttet.

Den danske toptræner Helle Thomsen er rystet.

- Det er en katastrofe for norsk håndbold. Det er en skam, at der stilles med et B-hold i en semifinale, siger vendelboen, der har haft stor succes i FCM og som landstræner i Sverige og Holland.

Nu træner hun Molde, der blev slået ud i kvartfinalerne. Af Larvik…

- Jeg forstår spillerne, der er uden kontrakt. Men ikke forbundet. Jeg forstår ikke, hvordan dette kan ske. Det er også synd for Vipers, der ikke får ordentlig modstand, inden klubben skal spille Champions League Final 4, siger Helle Thomsen.

Ironisk nok har netop Molde skrevet kontrakt med en række af Larviks profiler fra næste sæson.

- For os i Molde var det en drøm at komme i en semifinale, og nu stiller Larvik med et juniorhold. At komme så langt er noget, mange af os kæmper for hver eneste dag i året, siger Helle Thomsen til norsk TV2.

Holdene mødes i kamp to på fredag. Tredje og afgørende opgør spilles i næste uge – men det bliver næppe nødvendigt…

