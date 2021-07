Danske karakterer: Reserven strålede

DE DANSKE KARAKTERER: Der var flere flotte præstationer i den sikre sejr over Bahrain

Danmark fortsatte sejrsstimen ved OL og med sejren på 31-21 over Bahrain er holdet klar til kvartfinalerne. Nikolaj Jacobsen sparede flere profiler, men så var der andre, der glimtede, hvilket fremgår af karaktererne. Således fik Kevin Møller vist, at vi har to keepere i verdensklasse.

Niklas Landin UB

Blev sparet og så hele kampen fra bænken.

Kevin Møller 5

Fik hele opgøret og leverede en stribe gode redninger. En dobbeltredning efter et straffekast var glasur på kagen.

Kevin Møller leverede en dobbeltredning mod Bahrain. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Magnus Landin 4

Hans hidtil bedste kamp ved legene. Løste mange opgaver defensivt og havde godt fat i de hurtige folk fra Bahrain.

Emil Jakobsen 3

Opgøret blev hans OL-debut og særligt defensivt var han vaks til at bakke op, når Bahrain spilede syv mod seks. Lavede et mål på to forsøg.

Magnus Saugstrup 4

Løftede sit forsvarsspil i forhold til kampen mod Egypten. Fik afvist rigtig meget. Havde dog et par kedelige afbrændere i den modsatte ende.

Lasse Svan UB

Sad over til dagens kamp.

Henrik Møllgaard UB

Så hele kampen fra bænken. Han blev sparet.

Mads Mensah 5

Udnyttede fint den tid, han fik på banen. Lavede tre mål på tre forsøg og tog samtidig godt fat i det danske forsvar.

Henrik Toft 5

Havde en helt central rolle i forsvaret, og den løste han nærmest perfekt. Gjorde også god fyldest i det danske syv mod seksspil.

Mikkel Hansen 4

Igen var det noget rod i første halvleg, men efter pausen strålede han med lækre afleveringer i det danske overtalsspil.

Morten Olsen 4

Endelig blev han sluppet løs på det olympiske halvgulv, og han brillerede med flotte afleveringer og tre lækre mål

Johan Hansen 5

Var omhyggelig med sit defensive arbejde og scorede flere gange i tomt mål. Meget opmærksom i sit spil og endte med seks mål på seks forsøg. Det er godkendt.

Lasse Andersson UB

Fik kun de første 10 minutter, inden han måtte udgå med det der lignede en skade i anklen.

Jacob Holm 3

Det begyndte så godt, men så sneg der sig en række fejl ind, og derfor kom han til at sidde lang tid på bænken.

Mathias Gidsel 3

Han havde bebudet, at han ikke er et morgenmenneske, og det kunne man se. Mange brændte skud og problemer med at få afstemt sit spil.

Simon Hald UB

Var uden for truppen til dagens kamp.

Nikolaj Jacobsen 5

Han uddelte en ordentlig skideballe i sin første timeout i første halvleg, men det var først efter pausen i syv mod seksspillet, at der for alvor kom styr på kampen.