Danske klubber spiller sig i semifinaler

Både Odense Håndbold og Herning-Ikast er klar til semifinalerne i kvindernes EHF Cup.

Søndag indledte Odense med at besejre russiske HC Lada 34-30, og det var lige nøjagtig nok til at spille sig videre efter et nederlag på tre mål i første kamp i Rusland.

Herning-Ikast fulgte kort efter trop, da midtjyderne vandt 28-26 over rumænske CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud.

I det omvendte opgør blev det også til dansk sejr, da Herning-Ikast tog fra Rumænien med en sejr på tre mål.

De danske klubber kan dog ikke mødes før i en eventuel finale. Odense møder i semifinalen Siofok fra Ungarn, mens Herning-Ikast skal forsøge at feje Podravka Vegeta af vejen.

Både i Odense og Ikast blev kampene spillet for tomme tribuner. Det skyldes den opfordring, der fredag kom på et pressemøde fra statsminister Mette Frederiksen efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Alle begivenheder med deltagelse af over 1000 personer bør aflyses eller udskydes, lød det fra statsministeren.

