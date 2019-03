Danske kvinder fik prygl

Klavs Bruun Jørgensen er træt af at spille mod Norge og Frankrig hele tiden, og det kan man godt forstå.

Det vil heller ikke være svært at sætte sig ind i, at Olivier Krumbholz og Thorir Hergeirsson måske med jævne mellemrum inden en Golden League hver for sig sidder og undrer sig over, hvorfor fa’en de nu igen skal ud og bruge 60 minutter på at tæve Danmark sønder og sammen.

Danmark tabte nok engang til Norge. 20-31 i åbningskampen på franske slagmarker efter 7-15 ved pausen.

I håndbold er det selvsagt lidt svært at tale om spil til et mål, efter som holdene jo trods alt har omtrent lige mange angreb. Til gengæld kan man dog tale om SPILD til et mål, og det fik vi så nok engang et eksempel på, da Norge nok engang pryglede de rød-hvide i midtfranske Clermont-Ferrand.

7-15 ved pausen siger strengt taget alt. Det er ingen skam at lukke 15 kasser ind, og man kan endog vinde kampe ved i grove tal at passe 30 scoringer i den anden ende. Men syv pletskud…

Det er simpelt hen bare ikke godt nok!

Danmark havde et lille lystigt kvarter efter pausen. 10-20 efter 35 minutter blev til 18-23 på 12 minutter, og det hidsede trods alt den norske landstræner så tilpas op, at han høfligt gik i flæsket på sine spillere under en time-out.

Kort efter var Danmark bagud 18-28…

På den positive side: Stine Jørgensen kan stadig skyde andet end ligeud, Anne Mette Hansen mestrer kunsten at finde stregen, og Kathrine Heindahl ramte sådan acceptabelt plet med fire på seks i anden halvleg. Line Haugsted og Lotte Grigel leverede også en passende portion vilje.

Negativt: Nok spiller Anne Mette Hansen til hverdag i mægtige Györ, og nok fik hun slået splinter af stolperne – men hun var simpelt hen skidt skydende og dårligt besluttende, når hun satte sig selv i scene.

Fløjene blev sultet, men kom heller ikke med nok, når de fik chancen. To brændte straffekast på fire tilbud er heller ikke prangende - og slet ikke på baggrund af, at Danmark præsterede at brænde ti af 24 under EM...

Generelt: Der er ikke meget fælles power over det landshold, og det er selvfølgelig heller ikke så underligt efter et EM, der på den yderste dag trods alt endt i top otte – men legende let kunne være havnet i en 11. plads.

De slog trods alt vildkattene fra Montenegro på den yderste dag i Nantes – men to måneder senere var der INTET tilbage af den indstilling.

Der er lang vej tilbage!

