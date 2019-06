Danske kvinder på usædvanlig opgave: Skal møde transkønnet på 100 kilo

Når Danmarks håndboldkvinder tager hul på VM-slutrunden i december, venter der ikke blot turneringens hårdeste pulje. Der venter også en noget usædvanlig modstander.

Australien bliver måske ikke det største problem ved VM i Japan, men den 29-årige stregspiller Hannah Mouncey kan vise sig at blive lidt af en mundfuld.

For seks år siden deltog en vis Callum Mouncey ved herrernes VM, men efter en kønsskifteoperation er Callum blevet til Hannah. Og en plads på det australske herrelandshold er byttet ud med én på kvindernes, hvor den 100 kilo tunge kvinde må siges at have lidt af en fysisk fordel på stregen. Hannah Mouncey måler 188 centimeter og scorede 23 gange i seks kvalifikationskampe.

Callum Mouncey i aktion for det australske herrelandshold.

Afvist i første omgang

Hun nåede 22 landskampe for herrelandsholdet, inden hun påbegyndte kønskifteoperationen i 2015. Året efter var hun officielt en kvinde, men kønsskiftet fik ikke Hannah Mouncey til at opgive landsholdskarrieren.

Det australske håndboldforbund var dog ikke synderligt begejstret for at lade en født mand stille op for kvinderne, så de afslog i første omgang. Men man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt, så to år senere fik Mouncey debut for det australske kvindelandshold med fire scoringer i en kamp mod Kasakhstan ved de asiatiske mesterskaber. Denne gang med fornavnet Hannah.

Og ja. Det må hun faktisk godt. Hendes testosteronniveau er under den Den Internationale Olympiske Komités (IOC) grænse - og hun har gennemført 12 måneders hormonbehandling, som reglerne foreskriver.

- Skræmmende at tænke på

Efter skiftet til kvindelandsholdet har Hannah Mouncey åbent fortalt om kampen for at kunne fortsætte håndboldkarrieren trods beslutningen om at skifte køn.

- Lige så skræmmende tanken om at springe ud over for min familie og mine holdkammerater var, så var det lige så skræmmende at tænke på, at jeg skulle forlade den sport, jeg elskede. At sige farvel til håndbold ville være at sige farvel til min sportslige fremtid og alle de uendelige timers hårde arbejde, forklarede hun.

Hannah Mouncey var igennem en lignende proces, da hun forsøgte sig inden for australsk fodbold. Der blev hun også afvist og efterfølgende godkendt, inden hun selv valgte at fokusere på håndboldkarrieren.

Udover Australien skal Danmark møde Frankrig, Tyskland, Sydkorea og Brasilien i den indledende runde ved VM, der spilles i Kumamoto fra 30. november til 15 december.

Hannah Mouncey(th.) havde en kort karriere i australsk fodbold. Foto: Getty Images

