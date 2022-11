Danske legender advarer: Pas på, Danmark

18 år er der gået, siden Danmark sidst var i en stor, international finale i kvindehåndbold.

Dengang tabte vi. Til Norge.

EM-finalen i Budapest blev et ærgerligt punktum for et par generationer af stjernespækkede landshold under Ulrik Wilbek og Jan Pytlick, der var gået fra finale til finale - ofte med et positivt resultat.

Både Karin Mortensen og Rikke Skov var store profiler på det landshold, der nogle måneder forinden havde nappet det tredje sæt OL-guldmedaljer i træk. Derefter var fulgt et generationsskifte, hvor profiler som Katrine Fruelund, Kristine Andersen og Line Daugaard var væk.

Alligevel lykkedes det Danmark at slide sig gennem EM-turneringen forbi stærke hold som Ungarn, Rumænien og Rusland, inden det blev til endnu et møde med nordmændene.

De kommer snigende

- Det sidder og gnaver i os alle sammen, siger Karin Mortensen.

Annonce:

- De der små marginaler, der afgør sådanne kampe. Skulle jeg lige have taget den og den bold. Vi havde en god føling, og så kom de snigende. Og det er dét, de kan, de nordmænd, siger hun til Ekstra Bladet og griner.

Mortensen og Skov med Trine Troelsen i baggrunden i kampen mod Rumænien ved EM i 2010 på hjemmebane i Aalborg. Foto: Ernst van Norde

Danmark slår Holland i gruppespillet ved EM i 2006. Mortensen og Skov jubler. Foto: Lars Poulsen

Norge vandt 27-25, efter Danmark blandt andet på scoringer af Rikke Hørlykke og Mette Sjøberg havde været foran med to mål med et kvarter igen.

Men så tog Norge fat. Som de så ofte har gjort. 20-22 blev til 24-22 i norsk favør, og dét kom Danmark aldrig tilbage fra.

Rikke Skov er meget enig.

- Det ærgrer mig. Vi førte med to mål, og så kan jeg huske, at vi ikke fik ordentligt fat i Katja Nyberg, der scorede et par stykker. Vi stod næsten med guldet, siger hun til Ekstra Bladet.

14 finaler på 18 år

Det var den femte EM- eller VM-finale mod Norge på otte år. Og den foreløbig sidste. Siden har Danmark ikke formået at nå en ny finale, mens Norge har været i ufattelige 14 finaler på 18 år: To OL-finaler, fem VM-finaler og syv EM-finaler.

Dansk jubel i semifinalen mod Montenegro. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men nu mødes de igen.

Annonce:

- Jeg er da super glad for, at Danmark igen er med til at snuse til medaljerne. Det er da for fedt, kommer det fra Karin Mortensen, der tilmed tror, Danmark kan vinde over Norge for anden gang på fem dage.

- Hvis Danmark kan hænge på i starten af kampen, så har vi gode chancer. Og selvfølgelig bliver det afgørende, om Sandra Toft og Althea Reinhardt kan få fat inde i målet, siger Mortensen, hvis præstationer ved EM i 2002 var med til, at hun blev kåret til turneringens bedste spiller.

For Rikke Skov er det en forløsning, at dansk kvindehåndbold igen er med helt fremme, hvor det er sjovt.

- Det betyder utroligt meget. For det er medvirkende til, at flere folk vil komme i hallerne og se hende og hende, siger hun, inden hun råber vagt i gevær:

- Det danske hold skal passe på, for det er farligt at tænke, at man næsten er der. Det er stadig flot, hvad de har opnået, men det er Norge, de skal møde. Og de har prøvet det mange gange. Danmark er klare underdogs i den kamp, siger hun.