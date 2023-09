Danske mestre lider choknederlag i ligapremieren

GOG led lørdag eftermiddag et overraskende nederlag på hjemmebane til Ribe-Esbjerg i herrernes håndboldliga.

De seneste to sæsoners mesterhold tabte 26-29 og fik dermed en sløj start på sæsonen.

Håndboldholdet fra Gudme har i løbet af sommeren sagt farvel til landsholdsspillerne Simon Pytlick og Lukas Jørgensen, der ligesom cheftræner Nicolej Krickau er taget til Flensburg-Handewitt.

Måske var det profilflugten, der gjorde det svært for værterne at leve op til den store favoritværdighed i lørdagens opgør.

GOG gik ellers ind til opgøret med en sejr fra sæsonens første betydningsfulde opgør i Super Cuppen i frisk erindring.

Men den nytilkomne træner Ian Marko Fog og spillerne formåede ikke at overføre succesoplevelsen til ligaen.

Annonce:

Anført af hjemvendte Aaron Mensing fik GOG ellers en fornuftig start på opgøret. Venstrebacken med det knaldhårde skud scorede tre af GOG's første fem mål, men Ribe-Esbjerg blev ved med at svare igen.

Et mål fra Andreas Søgaards hånd fem sekunder før pausen sørgede for, at gæsterne tog en tomålsføring med i omklædningsrummet.

Målmanden Niklas Kraft havde været en af Ribe-Esbjergs nøgler til den gode første halvleg, og han fortsatte takterne efter pausen.

Med en redningsprocent på 40 kunne holdkammeraterne blandt andre takke ham for, at GOG aldrig kom foran i anden halvleg.

I stedet udbyggede Ribe-Esbjerg ad to omgange føringen til fem mål, og selv om GOG undervejs minimerede føringen til en enkelt scoring, blev det ikke til point i premieren.

Taberen af onsdagens Super Cup, Aalborg Håndbold, viste til gengæld klassen hjemme mod Skjern Håndbold, som tabte 26-38.

Niklas Landin fik ligadebut i Aalborgs mål og scorede selv to gange for nordjyderne, der efter en pauseføring på tre mål gav gæsterne klø i anden halvleg.

Også Rasmus Lauge er taget hjem til Danmark efter et langt ophold i udlandet, men han fik en sløj start i Bjerringbro-Silkeborg.

Playmakeren scorede ikke på et eneste af sine syv forsøg og tabte sammen med holdkammeraterne 26-30 til Fredericia Håndboldklub.

KIF Kolding spillede 29-29 med Mors-Thy, mens oprykkerne fra TMS Ringsted i egen hal slog Sønderjyske 29-28.