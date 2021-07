Danske OL-atleter måtte flygte fra tyfon

Mikkel Hansen og hans medrejsende kumpaner måtte tage flugten fra Okinawa, da et voldsomt uvejr samlede sig nær Stillehavsøen – og tropiske tyfoner skal man ikke spøge med!

Derfor kom håndboldlandsholdet i huj og hast forlade lejren på Okinawa og hoppe ombord på et fly mod Tokyo en dag før beregnet.

- Vi skulle være fløjet onsdag, men i og med, at der lå en tyfon ude over Okinawa, valgte de at lukke lufthavnen tirsdag kl. 15. Vi nåede lige at snige os ud kvart over 12 og kom afsted – ellers var der risiko for, at vi først kunne være fløjet herop til Tokyo fredag, fortæller Nikolaj Jacobsen.

Det ville dels have kostet en testkamp mod Frankrig, dels have været lige lovlig tæt på første OL-kamp lørdag mod Japan.

Landstræneren deltog torsdag formiddag lokal tid i et mindre pressemøde sammen med Niklas Landin og Lasse Svan. Det endte med at blive en fordel at tjekke ind ved OL en dag før tid:

- Jeg er meget glad for, vi kom afsted, for det tager lige lidt tid at finde sig til rette i lejlighederne i OL-byen, og man skal lige vænne sig til, at der er en seks-syv mennesker, man skal dele pladsen med. Normalt bor spillerne på dobbeltværelser, hvor de kan gå ind og slappe af, det er ikke altid så nemt her, forklarer landstræneren.

Han så fornøjet til, da Danmark onsdag aften slog Frankrig 33-28 i en kamp med nærmest bemærkelsesværdigt få tekniske fejl.

- Jeg tror afgjort, at de to herrer her ved siden af kan bekræfte, at jeg var noget gladere i omklædningsrummet, end tilfældet var efter kampen mod Sverige i Hillerød. Vi spillede en rigtig fin kamp, og hvor vi mod Sverige havde lavet 12 tekniske fejl efter 34 minutter, så stod vi på nul efter 24 minutter i går. Det gør jo en kæmpe forskel, siger Nikolaj Jacobsen.

- Vi har kigget video og rettet forsvaret til, og det hjalp så også vores to målmænd, der hver stod en fremragende halvleg mod Frankrig, flyder rosen fra chefen til Niklas Landin og Kevin Møller.

Jokeren Morten Olsen blev sparet efter sin læg-forstrækning mod Sverige forrige mandag, men playmakeren er næsten klar.

- Det ser fint ud. Der har været fin fremgang de sidste par dage, men det er klart, at vi ikke tager en risiko med ham i en træningskamp mod Frankrig, siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer:

- Det kan også være, at han ikke spiller så meget heller i de første kampe ved OL og langsomt kommer ind i turneringen. Men Morten er meget vigtig specielt i kampe, hvor vi får det svært eller mangler overblik. Så kan han komme ind med sin ro og sit gode blik for spillet – ikke mindst i spillet syv mod seks, siger landstræneren.

Tyfonen drejede i øvrigt uden om Okinawa, men det er en helt anden historie…

