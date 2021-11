Danske Silje klar für Deutschland

Hun har aldrig været på udvalgt hold, har ingen landskampe og aldrig spillet i Ligaen – nu skal Silje til VM for Tyskland

Nikolaj Jacobsen snuppede Aaron Mensing med tyske forældre for snuden af die Deutsche Nationalmannschaft – nu har tyskerne udlignet til 1-1 ved at forfremme bobleren Silje Brøns Petersen med dansk far og mor fra Rødovre til den nettotrup på 16 spillere, der i december kæmper om VM i Spanien.

Det blev officielt i går, mandag, men Silje har vidst det siden i onsdags, da hun fik et opkald på mobilen fra Bundestrainer Henk Groener. Han fortalte, at hun var forfremmet fra brutto- til VM-trup.

- Jeg så nummeret på displayet, og det var jo fifty-fifty. Jeg anede ikke på forhånd, hvad dommen var, så jeg eksploderede jo at glæde, da han fortalte, at jeg skal med til VM, fortæller Silje Brøns Petersen.

- Hvad siger man så på tysk?

- Wahnsinn! Det er jo vanvid, at jeg nu skal til en slutrunde med Tyskland, siger Silje Brøns Petersen og understreger, at hun er så dansk som nogen – men at hun naturligvis giver den Vollgas für Deutschland i en slutrunde, hvor Danmark og Tyskland efter alt at dømme tørner sammen i mellemrunden!

- Nu skal vi jo lige hver især kvalificere os…

- Når tre af fire hold går videre, så går det nok …

- Ja… Det er svært at sige, hvordan det vil gå, men det bliver en megafed kamp, hvor Danmark nok er favorit - men Tyskland måske kan overraske, håber den 26-årige dänin.

Silje Brøns Petersen har aldrig været på udvalgt hold i Danmark, hun har ikke spillet i ligaen, og der står rundt NUL ud for U- Y- og A-landskampe. Men forrige søndag blev hun noteret for sin første landskamp for Tyskland, der i Düsseldorf overraskende slog de tabende russiske OL-finalister med 28-27.

Silje Brøns Petersen plaffede en enkelt bold i rusen i det opgør, og det – kombineret med hendes evne til som bag- og centerspiller at glide ind i det tyske flow – kastede altså udtagelsen til VM af sig. Danskeren bliver en af fire tyske slutrunde-debutanter.

- Jeg har nu aldrig følt mit overset i Danmark. Der var andre, der var bedre end mig, og jeg spillede 1. division i Virum, da jeg fik et tilbud om at komme til Ungarn som 20-årig, fortæller hun.

Det var Christian Dalmose, der er en ven af familien, der havde fået job i Siofok og havde brug for en spiller, der kunne vikariere på fløjen. Silje suste fluks til Siofok.

- På grund af skader fik jeg faktisk en del spilletid i sæsonen2015/2016 og havde kontrakt for et år mere, men så endte klubben i en masse rod, jeg tog hjem og fik siden et tilbud fra Blomberg i Bundesligaen, fortæller hun.

Kvinden uden ligakampe har nu spillet fem sæsoner i Bundesligaen og bestod i oktober den store tyskprøve, så hun nu har dobbelt statsborgerskab.

Hjertet banker fortsat for Danmark – men bøfferne pumper for Tyskland!