Danske spillere taler grimt om Norge: Nu frygter de aftalt spil

- Vi kan lave en aftale her og nu. Det er ikke noget problem. Vi slår gerne Norge ud, ingen kan lide Norge. Norge hjem. Danmark og Sverige videre. Vi kan lave en aftale her.

Sådan siger den danske forsvarsstjerne Henrik Møllgaard med et glimt i øjet til svenske Expressen forud for den altafgørende VM-kamp i aften mod Sverige.

En sejr til Sverige på tre eller fire mål vil således sende både Danmark og Sverige videre til semifinalerne, mens Norge er ude og må nøjes med en kamp om femte- eller sjettepladsen.

Og citaterne fra Møllgaard er også nået til Norge, hvor Nettavisen skriver 'Dansk profil åben for aftalt spil i VM-dramaet'.

En anden dansk profil puster også til ilden.

- Jeg bryder mig ikke om, at Norge kommer videre, men vi går selvfølgelig efter at vinde kampen. Hvis jeg måtte vælge, så ville jeg nok hellere have nogle holdkammerater fra Rhein-Neckar Löwen fra Sverige med videre, siger Mads Mensah til NRK.

Og tv-stationens håndboldekspert bekræfter, at det forfærdelige set med norske øjne kan ske.

- Der er en reel mulighed for, at Danmark og Sverige spiller på resultatet. Det er selvfølgelig i Norges disfavør, siger Håvard Tvedten, der selv mener, at han oplevede aftalt spil ved EM 2012, hvor Slovenien gav Island to mål i slutfasen, hvilket var skidt for Norge.

Landstræner Christian Berge ønsker ikke, at Danmark og Sverige aftaler sig ud af sidste runde.

- Aftalt spil er helt uhørt for mig. Det er en tanke, der er helt fremmed for mig, siger Berge til NRK.

Svenskerne køber dog heller ikke aftalen.

- Nej, det ligger i hvert fald ikke i vores tanker. Vi går ind med den indstilling, at vi skal spille en rigtig god kamp og få det bedst mulige resultat. Det går ikke at spille på resultatet på den måde i håndbold, siger fløjspilleren Niclas Ekberg til Expressen.

- Skal man være helt ærlig, så kommer de nok ikke til at lægge sig i den her kamp. De har 15.000 fans, der betaler billetter, så nej, det sker ikke. Vi vil forsøge at vinde med så mange mål som muligt, siger den skadede bagspiller Jim Gottfridsson.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Nikolaj Jacobsen fulgte med, da Sverige og Norge mødtes mandag. Foto: Jens Dresling

Nikolaj Jacobsen efter nederlaget mod Sverige ved EM sidste år. Foto: Lars Poulsen

34-35 tabte Danmark i EM-semifinalen mod Sverige sidste år. Kan Sverige vinde to mål større denne gang, så er både Danmark og Sverige videre, mens Norge er ude. Foto: Lars Poulsen

Danmark og Sverige har ellers en historik, der peger på, at de godt kan finde ud af at spille hinanden videre, når begge har fordel af det.

Ved fodbold-EM i 2004 kunne Danmark og Sverige sende hinanden videre med resultatet 2-2, og det var præcis, hvad kampen endte, så Italien lige siden har råbt om aftalt spil.

Den kamp husker Henrik Møllgaard godt.

- Ja, selvfølgelig. Det var fantastisk. Helt suverænt, siger Møllgaard, der gerne ser en lignende løsning onsdag aften.

- Ja-ja, det er ikke noget problem, griner Møllgaard, mens Mikkel Hansen regner med, at det bliver vanskeligt at aftale.

- Der vil selvfølgelig være tidspunkter i kampe, hvor man kan komme til sådan et scenarie. Men så bliver det noget taktisk at forholde sig til. Vores fokus ligger på at vinde kampen, og vi vil gerne udnytte vores momentum, siger Hansen til avisen.

En to-måls-sejr til Sverige kan også give Norge problemer. Skulle Norge vinde 29-25 mod Ungarn, mens Sverige slår Danmark 29-27, og så går Danmark videre, mens Norge og Sverige skal trække lod om semifinalen. Norsk landstræner Christian Berge afviser dog, at han vil være den person, der trækker, for han taber altid i lodtrækninger.

Se også: Efter hård kritik: Nu indrømmer danske VM-dommere fejl

Dansk VM-profil værre skadet end forventet

Se også: Værste siden Anja Andersen: - Gør ondt at se på

Se også: Norsk stjerne uenig med Boldsen: Hører fortiden til