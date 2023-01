Danske stjerner ærgrer sig: Mærkeligt og vemodigt

Niklas Landin greb mikrofonen, og flere af de andre spillere i VM-truppen erkendte, at det nu bliver markant anderledes at undvære den store danske opbakning

Tirsdag er rejsedag for det danske VM-mandskab.

Efter halvanden uge i Malmø står den fremover på Stockholm.

Helst helt til søndag og VM-finalen. Og går det som håbet i kvartfinalen mod Ungarn, krydres turen med en sviptur over Østersøen til Gdansk, hvor der er semifinale fredag.

Slinger og ryste-ryste og mange kilometer på farten. Men én ting er sikker:

Hjemmebanefordelen er væk.

Den stoppede hamrende effektivt mandag aften med den sjette oplevelse i træk, hvor spillerne blev båret frem i Malmö Arena.

Efterfølgende kunne alle danske spillere, Ekstra Bladet talte med, blive enige om, at det 1) har været monster-fedt og 2) det bliver mærkeligt, at det stopper nu.

- Vi har redet på en bølge, som tilskuerne lagde for dagen. Det har været enormt flot, og jeg er glad for, at vi har kunnet leve op til det, sagde Simon Pytlick efter sejren over Egypten.

- Hvordan bliver det at skulle undvære i Stockholm?

- Det bliver mærkeligt. For det er noget, man godt kan vænne sig til. Det er altid nemmere at spille en mand i overtal, og det var vi i dag, sagde den forrygende back.

Henrik Møllgaard var enig.

- Det er næsten vemodigt. Vi har haft det fantastisk. Denne gang er det noget sjovede end sidst (EM i 2020, red.), hvor vi pakkede kufferten og kørte til Brøndby og skiltes, sagde han med henvisning til turneringen, hvor Danmark sensationelt røg ud efter tre indledende gruppekampe.

- Det har været nogle vanvittige kampe.

- Mister I en fordel?

- Ja, uden tvivl. Det har været dejligt nemt at komme herover. Og så har vi haft minimum 10.000, der har haft en fest uanset modstanderen, i ryggen, sagde han.

Kvartfinalen spilles onsdag aften i Tele2 Arena i Stockholm. Der er stadig billetter, hvis man skulle være fristet...