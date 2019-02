Danske toptrænere med klar kritik: Det er uanstændigt!

Flere ligatrænere i den bedste danske håndboldrække for kvinder kritiserer, at det ikke altid er de bedste dommere, som bliver påsat kampene i grundspillet.

Det er dommere fra 1. division, som i flere af de afgørende kampe i grundspillet har styret fløjten.

- Jeg synes, at det er et uanstændigt valg, at man på den måde gambler med vores liv i håndboldligaen, siger cheftræner Morten Secher fra Ringkøbing Håndbold til TV2 Sport.

Morten Sechers kritik handler ikke om de enkelte dommerpar, understreger han. Den handler om et grundlæggende princip.

- Vi kan ikke have dommere fra 1. division til at dømme i ligaen i den afgørende fase af turneringen, vi er inde i, siger han.

Heller ikke Odense-træner Jan Pytlick er tilfreds.

- Jeg synes, at det er fuldstændig håbløst, siger den tidligere danske landstræner til TV2 Sport og tilføjer:

Årsagen: De er billigere

- Vi skal have de bedst kvalificerede dommere til at dømme de kampe. Der står så meget på spil for alle hold. Der er måske hold, der spiller om slutspil eller om at rykke ud - der skal man bare have de bedste af de bedste.

Årsagen til brugen af dommere fra næstbedste niveau skyldes, at de er billigere, og der kan spares cirka 4000 kroner per kamp.

Trænerne kan sende dele af kritikken videre til deres egne chefer, da udvælgelsen af dommere er sket med accept fra klubberne.

Formanden for Dansk Håndbold Forbunds dommerudvalg, Bjarne Munk Jensen, forsvarer derfor prioriteringen.

- Vi har et budget, vi skal prøve at overholde, og der er det sådan, at når man laver et gennemsnitsbudget, så deler man til sidst. Og det skal vi forsøge at ramme, siger formanden til TV2 Sport.

Divisionsforeningen er efter den store utilfredshed fra trænerne klar til at se på dommeraftalen igen, fortæller Divisionsforeningens formand, GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Se også: VM-chok: Landsholdsprofil ude i ti måneder

Se også: Legendarisk norsk hold går i betalingsstandsning

Se også: Dansk gigant i fare for lukning

To danskere kan blive verdens bedste