Danske tv-seere elsker det: Håndbold topper listen

Spændingen var ikke til at holde ud, da det endte med et spinkelt nederlag til Danmark i VM-semifinalen fredag.

Tal fra Kantar Gallup viser, at 1.200.000 danskere så med, da Frankrig vandt 23-22 over Danmark.

Dermed er semifinalen det mest sete program hele den seneste uge fra 13. december til 19. december.

På de efterfølgende syv pladser er der også kun håndbold. Andenpladsen indtages af Danmarks kvartfinale mod Brasilien, hvor 1.178.000 så med. Bronzekampen søndag mod Spanien så 960.000.

På de resterende pladser er medaljeceremonien, Frankrig-Norge i finalen, et pausestudie og to nedtakter.

Danmark kunne juble over bronze. Den første medalje til det danske kvindelandshold i otte år. Foto: Lars Poulsen

Første program, der ikke er håndbold, er 'Kometernes Jul' på niendepladsen med 654.000 seere.

Semifinalen mod Frankrig blev ikke Danmarks mest sete kamp under slutrunden. Det var derimod Danmark-Tyskland, hvor 1.300.000 så med.

Kampen blev spillet på det favorable tidspunkt klokken 20.30, mens semifinalen allerede blev afviklet 17.30 fredag, da spanierne som VM-værter måtte vælge 'det gode' tidspunkt klokken 20.30.

Ekstra Blade talte med TV 2 Sports chefredaktør, John Jäger, få timer inden semifinalen. Han fik næsten sit bud på antal seere opfyldt til kampen mod Frankrig.

- 1,3-1,4 (millioner seere, red.). Jeg kunne måske også godt drømme om 1,5. Det gør jeg da. Der er igen det her med, at 17.30 er bare rigtig meget dårligere end 20.30, men på den anden side så er semifinaler selvfølgelig rigtig meget bedre end en indledende kamp mod Congo, så der er både for og imod.

