Dansker bag utrolig Barcelona-bedrift

Kevin Møller storspillede for FC Barcelona, der nu er ubesejret i 20 kampe på stribe. Danskeren stod på et 'uhørt niveau', mener ekspert

FC Barcelona tangerede torsdag aften Ciudad Reals rekord på 20 Champions League-kampe uden nederlag, og det kan de i høj grad takke en dansk målmand for.

Kevin Møller leverede således endnu en fantastisk præstation i buret for spanierne i kampen mod THW Kiel, da han fik chancen på bekostning af Gonzalo Pérez de Vargas - ligesom han gjorde det i det første møde mellem de to klubber.

Den tidligere danske landsholdsspiller Ian Marko Fog kommenterede kampen for TV3 Sport, og han tøver ikke med at tilskrive Kevin Møller en stor del af æren for, at Barcelona tangerede rekorden.

- Der er ikke andet at sige, end at det var formidabelt. Han var fuldstændig fremragende, og det har han været i to kampe. Det er det, der er ekstraordinært. Han står virkelig godt, og Landin (Kiels danske målvogter Niklas Landin, red.) står også godt, så det var sublimt studie i målmandskvalitet i de her kampe. Det er et exceptionelt højt niveau, siger han.

Er han en af hovedårsagerne til, at de vinder kampen?

- Helt sikkert. I første kamp sagde de, at de tabte til Kevin Møller, og anden kamp er reelt noget lignende. Han er virkelig dominerende, for det er også mange frie chancer, han redder, siger Ian Marko Fog, der samtidig kalder det en 'kæmpe præstation', at Barcelona nu har spillet 20 kampe på stribe uden at tabe i Champions League.

Kevin Møller leverede ifølge statistikkerne 12 redninger på 32 forsøg og dermed en redningsprocent på 37,5%.

VM til januar? Kevin Møller har i den grad budt sig til, mener Ian Marko Fog. Foto: Lars Poulsen

Må være VM-kandidat

Kevin Møller og FC Barcelona har et hængeparti i slutningen af december, hvor de kan snuppe sidste sæsons Champions League-trofæ ved det udsatte Final 4-arrangement.

Derefter venter VM i Egypten, og hvis præstationerne fortsætter på samme niveau, kan Kevin Møller godt begynde at pakke tasken.

- Når han viser sig frem fra den side og ser så fit ud, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at han må være en kandidat til VM. Som jeg ser det, har han i de to kampe haft et uhørt højt niveau, siger Ian Marko Fog, der ikke er landstræner, men derimod cheftræner for 1. divisionsklubben Team Sydhavsøerne.

- Jeg er glad for, jeg ikke skal udtage det hold, for der er bare mange om buddet. Også på målmandsposten. At Kevin Møller melder sig ind så kraftigt på den internationale scene, lægger jo pres på både Jannick Green og Emil Nielsen, som selvfølgelig også er kandidater. Landin er jo selvskrevet, siger Ian Marko Fog, der lige nu hælder til, at Jannick Green ender med sorteper.

'Kiel-dræberen'

Det er da heller ikke kun i Danmark, at der er fokus på Kevin Møller efter kampene mod Kiel.

Svenske Aftonbladets håndboldreporter Johan Flinck kalder således danskeren for 'Kiel-dræberen' efter torsdagens kamp og understreger styrken og bredden blandt de danske målmænd.

Det ligger allerede fast, at 31-årige Kevin Møller skifter tilbage til sin gamle klub Flensburg-Handewitt, når sæsonen slutter.

Her har han fået kontrakt til 2024, så gårsdagens modstander kan se frem til endnu flere møder med Kiel-dræberen i Bundesligaen.

