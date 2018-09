Dansker får skræk-skade: Det gør ondt helt ind i hjertet

AARHUS (Ekstra Bladet): Det var et af den slags skrig, hvor alle med det samme ved, at det her er super alvorligt. Der blev prompte fuldstændig tyst i arenaen i Aarhus, da Mia Rej to minutter inde i anden halvleg lavede en pirouette – men højre fod stod som limet til parketgulvet.

Den københavnske playmaker lå i flere minutter stærkt lidende og højlydt hulkende på gulvet, inden hun – stadig i voldsom gråd – blev båret ud af testkampen mod Polen med det, der ligner en alvorlig knæskade. Formentlig et overrevet korsbånd med følgeskader.

På grund af EU’s nye GDPR-regulativ er det stærkt uklart, hvad og i hvilket omfang, landholdsledelsen overhovedet må udtale sig om en skadet spiller. Klavs Bruun Jørgensen ville dog godt sige så meget:

- Det var ikke sjovt. Jeg kan overhovedet ikke sige noget om det lige nu, men det lød alvorligt – og det ser også stadig sådan ud.

Mia Rejs skade er et hårdt slag for København Håndbold, der i næste weekend indleder Champions League. Foto: Ernst van Norde

Lærke Nolsøe og Sarah Iversen var hurtigt henne ved den skadede kammerat, og Iversen signalerede med hænder og kropssprog, at Dj’en skulle se at få skruet op for noget musik, som kunne overdøve Mia Rejs voldsomme gråd.

Det er altid grimt for holdkammerater at se en medspiller rende ind i en så voldsom skade, og Lærke Nolsøe var da også – på trods af en personligt flot kamp – lettere rystet bagefter:

- Det berører os alle sammen. Vi ved, hvor meget håndbold betyder for hende, og det lød bestemt ikke rart. Det tænker man selvfølgelig på, og det er klart, at det gør ondt helt ind i maven og hjertet at se en medspiller ligge, som hun gjorde. Det giver et sus i kroppen, men vi er også professionelle og ved, det er en del af gamet, siger fløjspilleren fra Nykøbing FH.

Hun kender Mia Rej indgående fra sam-træninger mellem NFH og København Håndbold og er trist på den livlige kollegas vegne.

- Hun er en skidefin pige, SÅ sød. Jeg håber det allerbedste for hende.

Det virkede som om, uheldet lammede holdet i starten af anden halvleg. Men Klavs Bruun mener, holdet var ramt allerede inden – og tager sin del af skylden.

- Selvfølgelig har det altid en smule betydning, fordi det var så dramatisk, og det gjorde helt sikkert rigtigt ondt. Men jeg synes, det starter tidligere. Jeg er typen, der - når vi møder et hold som Polen, som vi skal slå på de fleste dage – sjældent skjuler det. Og jeg skjulte det ikke specielt godt i dag. Så langt hen ad vejen tager jeg ansvaret for, at vi rent tændingsmæssigt ikke var der, som vi var mod Frankrig.

- Når træneren har en udstråling, der siger, at den her skal vi bare vinde, så bliver det nogle gange lidt anspændt. Vi skal selvfølgelig kunne det, for det kommer til at ske igen. Vi har også i EM-kvalen mødt hold som Slovenien og Tjekkiet, hvor det samme skete, siger landstræneren.

- Jeg skal være bedre til det, men spillerne skal også øve sig i at abstrahere fra, at vi SKAL vinde. De skal gøre som mod Frankrig: Gå ind og gøre de ting, som vi har øvet så fint. Hvis vi havde gjort det 100 procent, havde vi heller ikke tabt.

Mia Rej ville runde Polens Monika Kobylinska, men så gik det helt galt. Foto: Ernst van Norde.

Danmark forlod kampen med 21-23 på tavlen efter 14-12 ved pausen, og cifrene indikerer, hvor spillet haltede.

- Vi laver alt, alt for mange tekniske fejl i angrebet og har alt for mange indspil til stregen, som ikke er i nærheden af at nå derind. Det var det store problem, siger Klavs Bruun Jørgensen, der kunne finde lyspunkter:

- Lærke Nolsøe spiller en fremragende kamp, scorer i kontra og fra fløjen og næsten på alt. Hun spiller en rigtig flot kamp. Simone Böhme har en usikker start forsvarsmæssigt, men kommer flot igen og dækker godt op i anden halvleg. Så kan jeg sgu ikke rigtigt komme i tanker om mere at fremhæve, siger han.

Lærke Nolsøe spillede flot i sin blot femte A-landskamp og banker på til Klavs Bruuns EM-trup. Hun får masser af ros af landstræneren. Foto: Ernst van Norde

Lærke Nolsøe labber naturligvis roserne til sig før et EM, hvor der er en fløjplads ledig efter Maria Fisker.

- Det gik godt. Det var min femte A-landskamp, og det er ikke så mange. Det er selvfølgelig rart, det gik fint, og jeg har det godt i kroppen lige nu, siger den lille raket, der scorede fem gange på syv forsøg.

- Nu kan du vel få fri til EM, hvis det går sådan?

- Nu er det jo sådan, at det ligger i mit arbejde at have fri til et EM, hvis det bliver sådan, men mit fokus ligger bare på at vise mig frem fra min bedste side, og så lader jeg Klavs om at afgøre det. Jeg kan ikke bruge så meget energi på at tænke over, hvem han vælger at udtage. Jeg kan ikke gøre noget ved det ud over at vise mig frem så godt som muligt.

