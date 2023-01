Dansker færdig ved håndbold-VM

Når Danmark på lørdag møder USA ved VM i håndbold, vil danskfødte Jakob Rysgaard Christiansen ikke være del af det amerikanske hold.

Den 19-årige Ajax-spiller er blevet ramt af en skulderskade og er rejst hjem fra VM. Det bekræfter USA's svenske landstræner, Robert Hedin.

- Han er skadet og rejst hjem. Han skulle ellers have været med mod Danmark, men han er ude af turneringen. Det er ærgerligt, men helbredet er det vigtigste, siger Hedin.

Dermed fortsætter VM-uheldet for den unge danskamerikaner. For to år siden blev han som blot 17-årig udtaget til VM i Egypten. Men det amerikanske hold blev ramt af coronavirus og kom slet ikke til at spille i turneringen.

Ved det igangværende VM fik Rysgaard blot en enkelt optræden på halgulvet. Han var med, da USA tabte 16-35 i den sidste kamp i indledende runde.

Her blev han noteret for en enkelt scoring.

USA tog torsdag eftermiddag hul på mellemrunden med et nederlag på 27-32 til Bahrain. Lørdag gælder det så opgøret mod Danmark i en allerede udsolgt Malmö Arena.