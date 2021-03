Dansker ramt af grotesk fyring: 'Helt uanstændigt'

Torsdag morgen blev helt anderledes for Jan Leslie end så mange andre.

Den danske håndboldtræner blev fyret i CSKA Moskva.

Det fik klubben bare ikke lige fortalt ham, før de sendte en pressemeddelelse ud ifølge træneren.

- Jeg vågnede op i morges, og mine børn skulle afsted i skole, og så vælter det ind med beskeder. Så tænker jeg, at der er sket et eller andet sindssygt, siger Jan Leslie til Ekstra Bladet.

- Så kunne jeg læse på nogle af beskederne 'Oh my god, what the fuck happened?' og beskeder i den dur. Så kunne jeg godt regne ud, at det nok ikke var massøren, der havde mistet jobbet.

- Så gik jeg ind og tjekkede og kunne se, at de havde sendt en pressemeddelelse ud om, at de stoppede samarbejdet.

Måden, den 49-årige træner fik det at vide på, ærgrer ham.

Den nu fyrede træner i Moskva har tidligere trænet Randers HK fra 2009-2014. Foto: Claus Bonnerup

Uenig i begrundelsen

Klubben har meldt en begrundelse ud om dårlige sportslige resultater.

- Vi er taknemmelige over for Jan for alt, hvad han har gjort for CSKA i sin tid som cheftræner. Ledelsen var dog ikke helt tilfreds med kvaliteten i holdets kampe i den russiske liga og den internationale turnering, siger direktør Eduard Hakobyan i pressemeddelelsen.

CSKA Moskva ligger nummer tre i den russiske liga og er klar til kvartfinalerne i Champions League.

Jan Leslie er ikke enig i, at der har været dårligt sportslige resultater og mener i stedet, at grunden for fyringen er en anden.

Klubben er ifølge Leslie utilfreds med, at han er taget hjem til Danmark under landsholdspausen.

- Jeg synes, det er helt uanstændigt, at man giver en begrundelse, og så sender en pressemeddelelse ud, som slet ikke underbygger det, de skriver.

- Jeg havde tilladelse til at tage hjem i lansholdspauserne til at kunne se min familie.

- Jeg havde haft mulighed for at se min familie en uge før og efter jul i ti måneder, så det var vigtigt for mig at kunne komme hjem i landsholdspauserne, så det var aftalt mellem præsidenten og mig på flere møder.

Der venter et efterspil mellem klubben og Jan Leslies advokat. Foto: Anders Brohus

Advokat på sagen

Fyringen kommer ikke som den helt store overraskelse for Jan Leslie, som nu skal have sin advokat til at finde en løsning med klubben.

- Jeg er ærgerlig over det, men når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at jeg allerede fra starten af denne sæson er blevet jagtet, så det var nok et spørgsmål om tid, før der skete noget.

- Hvem er du blevet jagtet af?

- Jeg vil ikke ud med hvem, fordi jeg har kontraktforhold, der skal afsluttes. Når jeg har fået dem afsluttet, kan jeg måske uddybe det.

Han har 16 måneder tilbage af kontrakten.

- Jeg sætter min advokat på sagen, så må vi se, hvordan det ender.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til CSKA Moskva for at få en kommentar, men klubben er endnu ikke vendt tilbage.

