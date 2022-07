Dansker skifter til Barcelona

For anden gang i denne her uge skal en danske spille for Barcelona, men denne gang er det forstærkning til den spanske storbys hånboldhold.

Målvogter Emil Nielsen er ny mand mellem stængerne for det stjernebesatte mandskab.

Det oplyser Barcelona på sin hjemmeside.

25-årige Nielsen kommer til Spanien fra franske HBC Nantes og har underskrevet en kontrakt frem til 2025 og vil være den del af truppen, når de begynder igen efter spillernes sommerferie.

- Jeg er meget spændt på at spille for Barça. At komme hertil har altid været min drøm, og nu er den gået i opfyldelse, siger den danske stjerne.

- Jeg er meget glad, meget spændt og vil bare gerne have, at sæsonen kommer i gang for at lære holdet og fansene at kende. Vi ses snart!

Han har spillet 17 landskampe for det danske landshold, som han fik debut for i 2018.