Dansker skifter til storklub

GOG-spilleren Emil Madsen skifter efter næste sæson den danske liga ud med Bundesligaen.

Højrebacken har således skrevet under på en fireårig kontrakt med den tyske storklub THW Kiel.

Den 22-årige Madsen har underskrevet en fireårig kontrakt gældende fra sommeren 2024, oplyser Kiel på sin hjemmeside.

- THW Kiel er en af de største klubber i verden og har en utrolig appel, en ægte aura. Det har altid været mit mål at spille for denne klub på et tidspunkt i Kiel Arena med dens mange fans, siger Emil Madsen.

- Det gør mig meget stolt, at drømmen går i opfyldelse, og jeg er beæret over, at klubben har gjort så stor en indsats for at følge mig.

Emil Madsen var en stor profil hos GOG i den forgangne sæson, hvor den fynske klub genvandt det danske mesterskab og nåede kvartfinalen i Champions League.

Madsen blev endda topscorer i hele Champions League-sæsonen med sine 107 træffere.

Derfor er Kiel også meget begejstret for den kommende danske nyerhvervelse.

- Han er vores absolutte drømmeløsning på højrebacken. At sige, at Emil er et kæmpe talent, vil bestemt være en underdrivelse, siger Kiel-direktør Viktor Szilagyi.

- Hans udviklingskurve er stejlt på vej opad. Det ikke mindst afspejlet med de imponerende tal i Champions League og den hjemlige liga. Trods sine kun 22 år tager Emil ansvar, han overbeviser med sin spilleforståelse, eksplosivitet og målsult.

Kiel har i foråret vist interesse for at købe Emil Madsen fri, så han kunne starte i klubben allerede fra denne sommer, men det afviste GOG at gå med til.

- Timingen er dårlig, for vi kan ikke finde nogen andre, og vi skal også værne om en form for kontinuitet. Derfor passer det os meget bedre, hvis det er fra 2024, at Emil skal videre, sagde GOG-direktør Kasper Jørgensen til TV 2 Sport i slutningen af maj.

Kiel har i den forgangne sæson rådet over Niklas og Magnus Landin, men førstnævnte skifter til Aalborg fra den kommende sæson.