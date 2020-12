Dansker slukker Mikkels drøm

Mikkel undrer sig: - Skandaløst

Det blev heller ikke i 2020, at Mikkel Hansens store drøm om Champions League-pokalen gik i opfyldelse.

Mandag aften tabte Mikkel Hansens og hans klub Paris SG Champions Legue-semifinalen med 32-37 til FC Barcelona, og den store bøddel blev danske Kevin Møller i det spanske mål.

Champions League-titlen er den eneste, Mikkel Hansen mangler efter at have vundet både VM, EM og OL med det danske landshold, og det her var sjette gang, at han var med til det store Final Four-stævne uden at vinde.

God PSG-start

PSG startede ellers bedst og kom foran 7-4, men så kom Kevin Møller på banen for Barcelona i stedet for førstemålmand Perez de Vargas, og det ændrede kampen totalt.

Danskeren reddede syv af de næste 11 skud, og så vendte kampen på hovedet, og Barcelona kunne gå til pause foran 18-14, mens Mikkel Hansen havde scoret fire gange.

Efter pausen kronede Kevin Møller sin indsats og kom også selv på scoringstavlen til 23-17, inden Mikkel Hansen passerede Kevin Møller på straffe med en af sine syv scoringer. Yderligere franske scoringer med Hansen som assistmager gjorde, at PSG pludselig kun var tre mål efter.

Kevin Møller scorede mod PSG og efter en redningsprocent på 66 procent ved pausen endte han på flotte 39 procent, og han og Barcelona er nu i Champions League-finalen. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters

Barcelona strammede grebet og gik fra 28-25 til 33-26, og så var kampen definitivt lukket foran en coronatom hal i Köln ved et Final Four-stævne, der normalt bliver spillet i starten af juni, men var blevet udskudt på grund af corona.

Kevin Møller er sammen med Emil Nielsen overraskende udtaget til den danske VM-trup sammen med Niklas Landin, mens Jannick Green er sorteret fra, og nu venter der altså også en Champions League-finale for Møller tirsdag aften, hvor modstanderen bliver enten Kiel eller Veszprem, der spiller semifinale senere mandag.

