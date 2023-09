Dansker sørger for point med fræk detalje

Den danske landsholdsspiller Lukas Jørgensen blev mandag den store helt for Flensburg-Handewitt, da håndboldklubben til allersidst hentede point på udebane mod Lemgo i Bundesligaen.

Stregspilleren fik kuglen med 12 sekunder igen, brød igennem Lemgo-forsvaret og lobbede den iskoldt hen over hovedet på keeperen.

På den måde scorede han til 31-31 og sørgede for, at Flensburg-Handewitt fik point med videre fra den intense og nervepirrende dyst.

Topscorer for gæsterne

Inden da havde Lukas Jørgensen bidraget med fem mål fra sin position på stregen, hvor han er blevet fast mand, siden han i løbet af sommeren skiftede til den nordtyske storklub fra GOG.

De i alt seks mål gjorde ham til topscorer for gæsterne i mandagens opgør.

Lukas Jørgensen skiftede fra GOG til Flensburg-Handewitt sammen med Simon Pytlick, som diskede op med fem kasser.

Også de øvrige danske landsholdsspillere Emil Jakobsen, Lasse Møller, Mads Mensah og Johan Hansen kom på måltavlen mod Lemgo. Det gjorde Kevin Møller ikke. Han passede til gengæld sin tjans mellem stængerne.

Lukas Jørgensen fik sit store gennembrud i GOG i sidste sæson, og det kastede en VM-udtagelse af sig med det samme. I januar vandt han VM med Danmark. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Under pres

Faktisk var Flensburg-Handewitt foran i lange perioder af kampen, men kom under pres, da kampen skulle afgøres.

I de sidste ti minutter var Lemgo i teten, men Lukas Jørgensens frække detalje sørgede for point.

Flensburg-Handewitt har fået en lidt svingende start under den nye danske træner, Nicolej Krickau, som klubben hentede i GOG over sommeren.

Det er således endt med to sejre, et nederlag og et enkelt uafgjort resultat i den nye Bundesliga-sæson.

Til sammenligning er både Melsungen og Füchse Berlin, en anden danskerkoloni, kommet fra land med lutter sejre i deres første fire kampe.