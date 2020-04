Danskere dømt ude - Champions League spilles færdig

Aalborg Håndbold får ikke mulighed for at spille sig i Final 4 i mændenes Champions League i denne sæson.

Nordjyderne var ellers klar til ottendedelsfinalen i turneringen, hvor modstanderen skulle have været FC Porto.

Men på grund af coronapandemien har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på et møde fredag besluttet at aflyse ottendedels- og kvartfinalerne.

I stedet bliver det de to bedste hold i henholdsvis gruppe A og B, der går videre til finalestævnet.

Det betyder, at Barcelona, Paris Saint-Germain, THW Kiel, og Veszprém skal kæmpe om titlen i år.

Final 4-stævnet skulle oprindeligt være afviklet 30. og 31. maj, men i sidste uge valgte EHF at udskyde stævnet for anden gang, så det nu skal afvikles 28. og 29. december i Lanxess Arena i den tyske by Köln.

Aalborg har ellers spillet en formidabel sæson i det europæiske og har blandt andet vundet både ude og hjemme over den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

Aalborgenserne sluttede på fjerdepladsen i gruppe A og stod til at møde nummer fem i gruppe B, FC Porto, i ottendedelsfinalen.

Hos kvinderne er der også lagt op til ændringer. Her håber EHF dog stadig på at kunne afvikle kvartfinalerne sammen med Final 4, så det hele bliver samlet 3. til 6. september.

Kan det ikke lade sig gøre, vil det være de bedste to hold i hver af mellemgrupperne, der vil gå videre til Final 4, der i så fald vil blive afviklet i oktober.

Her er der godt nyt for Team Esbjerg, da holdet i så fald vil stryge direkte i Final 4 sammen med Metz Handball, Györ og Brest Bretagne Handball.

EHF meddeler desuden, at både herrernes og kvindernes EHF Cup er aflyst.

Her var både Odense Håndbold og Herning-Ikast Håndbold ellers nået til semifinalerne hos kvinderne. Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro var stadig i gang med gruppespillet hos herrerne.