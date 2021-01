De coronaramte: Blev ved med at teste positiv

Tre fra den danske VM-trup blev smittet - to nåede at blive klar til VM

Corona har fyldt meget i optakten til VM, som begynder onsdag i Egypten. Med i den danske trup, er der to spillere, Morten Olsen og Magnus Landin som har været smittet, men som nu er kommet hele ud på den anden side. Så godt er det ikke gået for Henrik Toft Hansen fra PSG. Den stærke forsvarsspiller nåede ikke at blive klar.

Magnus Landin fra Kiel fik virussen i december og mistede til sin store ærgrelse Champions Leauge-finalen i slutningen af december. En finale Kiel vandt over Barcelona ved Final Four-stævnet i Køln.

Magnus Landin:

- Jeg blev smittet samtidig med to andre i klubben. Mit forløb var ikke sindssygt slemt. Jeg havde mange hovedsmerter, men ikke rigtig feber. Jeg følte mig lidt dårlig, men mit problem var, at jeg blev ved med at teste positiv. Selv da jeg ikke længere havde nogen symptomer.

- Det godtog de ikke i Tyskland og heller ikke i EHF, (Det Europæiske håndboldforbund, Red.). Derfor gik jeg glip af kampene i Køln. Jeg var i karantæne fra den 9. til den 25. december.

- Det kan jeg godt mærke. Jeg har ikke trænet en måned. Jeg måtte ikke få pulsen op. Nu har jeg været igennem nogen undersøgelser med hjertet, som man skal gøre i Tyskland for at kunne komme i gang med at spille igen. Det ser alt sammen rigtig fint ud. Jeg laver lidt ekstra øvelser for at finde grundformen igen, siger Magnus Landin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Magnus Landin i gul vest til højre kæmper for at genvinde formen efter coroinaen. Foto: Lars Poulsen.

Han har mistet et par kilo muskelmasse, og han mangler stadig lugte- og smagssans. Men han er på vej, hvilket man kunne se i optaktskampene mod Norge i Kolding. Og han har ingen betænkeligheder ved at tage til Egypten.

- Vi stoler på, at vi er i trygge rammer dernede, selv om vi ikke ved, hvor slemt det er med corona i Egypten. Men vi må bare stole på, at de har styr på det. Jeg er ikke nervøs for at tage derned.

Morten Olsen fra GOG er på samme linje:

- Nu er jeg jo ’heldig’ at have haft corona for halvanden måned siden, så risikoen for at få det igen er ikke særlig stor.

- Hvor hårdt var du ramt?

- Jeg synes ikke, selve sygdommen var særligt hård. Jeg fik det, og min kone fik det – vi testede ikke børnene, fordi vi af corona-hotlinen fik at vide, det var lidt ligegyldigt, da de højst sandsynligt også havde det.

- Ungerne havde ingen symptomer, min kone havde lidt, og jeg havde feber i to dage – men kun om morgenen. Derudover var jeg bare træt og sløv, men det var det eneste, så det gik egentlig fint.

Artiklen fortsætter under billedet...

Morten Olsen slap nådigt fra sit coronaangreb. Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix.

- Det værste var næsten, at vi ikke måtte bevæge os uden for en dør i en uge. Dét var irriterende – selve sygdommen var ikke så slem. Vi var bare familien samlet i en uge. Vi måtte intet.

– Hvordan fik I så mad og købt ind?

- Vi havde nogen til at komme og sætte det foran døren. Det var egentlig det mindste af det – det værste var faktisk, at jeg ikke bare lige kunne smutte hen på legepladsen med børnene.

- Hvor blev du smittet?

- Det var vores ’gode’ tur med GOG til Lemvig. Nogen havde det med ind i bussen, og der sad vi så samlet i syv timer frem og tilbage plus kampen, hvor vi før og efter klædte om i et meget lille omklædningsrum.

- Jeg var skadet og sad under kampen ved siden af vores unge højre back Emil Madsen og snakkede taktik og angrebsspil over 60 minutter, mens han svedte og prustede i pauserne. Det var så bl.a. ham, der efterfølgende blev testet positiv, kort efter ramte det træneren, og det viste sig hurtigt, at hele holdet mere eller mindre var blevet ramt på den tur. Der var ikke rigtig noget, vi kunne have gjort for at undgå det, siger Morten Olsen.

Coronaen gør stadig indhug i flere VM-trupper. Særligt Tjekkiet har været hårdt plaget med 11 positive tilfælde inden for den seneste uge. Sverige er ramt at to positive tilfælde. Senest er det Rheins Neckar Löwen-spilleren Albin Lagergren der må blive hjemme fra Egypten.

I øvrigt har hele den svenske trup været i isolation inden afrejsen til Kairo tirsdag, hvor holdet flyver sammen med den danske og norske trup i et chartret fly.

VM-spillers sorg: Hun døde under corona

VM-spillers sorg: Hun døde under corona

Dansk nedtur

Se karaktererne: Nyt stjerneskud - to veteraner dumpede

Nikolaj advarer: Vi bliver straffet