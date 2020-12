- De er ikke trætte af træneren - endnu

Landstræneren er ikke bekymret for målvogteren, og spillerne er ikke blevet trætte af træneren – endnu

Jesper Jensen er en mand med rævesmil og ret skæv humor, når det stikker ham.

Det gør det tit. Også efter en stensikker sejr over en flok spanske VM-sølvvindere, der blev bulldozet ud af Boxen anden søndag i advent.

Nu har I smadret VM-sølvvinderne med 10, så det må jo være piece of cake at nappe EM-guldet.

- Selvfølgelig Kjeldtoft!

Eller skal vi lige huske, at det ikke var et spansk hold i samme forfatning som sidste år?

- Nej, det var det ikke, men det skal vi selvfølgelig også tage credit for. Vi lavede en meget hård fysisk strategi mod dem, vi ville løbe, vi ville tackle hårdt, vi ville gøre alt muligt.

- De måtte godt score mål, det vidste vi, de ville komme til, men de skulle ikke score nogen, der var nemme. Og der gik 20 minutter, før de fik det første nemme – til 17-8.

- Så det var bare helt vildt godt, og Sandra stod selvfølgelig godt. Men jeg tror let, vi kan holde vores ben på jorden – medierne kan vi ikke altid styre…

Vi forsøger at slå knap så hårdt i tastaturet… Har Sandra Toft lidt, hun skal passe på?

- Jamen, det håber jeg da næsten. Hun havde ondt under hele VM i Japan, og der gjorde hun det meget godt, så jeg håber da, hun er en lille smule småskadet. Jeg lover dig, at så længe Sandra Toft har puls, kan hun spille for fuld kraft.

Yes! Jesper Jensen knytter tilfreds næven, og bænken jubler. Det kører derudaf. Foto: Lars Poulsen

Så er det nu, en landstræner skal huske at brokke sig over, at Rusland har haft længere hvil op til kampen!

- Det lader vi de andre om, det er noget, vi intet kan gøre ved. Man kunne også sige noget om dommerne i dag, men det er forudsætninger, vi ikke kan pille ved. Vi holder os til det, vi kan gøre noget ved, og det er vi ret dygtige til.

Hvad skal I bruge en hviledag til på dette tidspunkt?

- Nu kigger vi på russerne og på kampen i dag, og får jeg en melding fra fysioterapeuten og den fysiske træner om, hvordan status er. Lige nu ser det meget positivt ud, og det tror jeg også, det gør mandag. Så må vi se, hvor meget gas, vi skal give den til træning. Men jeg er meget, meget glad for at se det humør og den forfatning, truppen er i.

- Vi nyder hinandens selskab, og der er ikke så mange, der er trætte af træneren endnu. Men det kan selvfølgelig komme…

Danmark en sejr fra EM-semifinale efter storsejr over Spanien

Flere genistreger bag dansk storsejr

To leverede i verdensklasse