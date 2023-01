De er VILDE med DR-stjerne

Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Nikolaj Jacobsen er de mest populære i Malmö Arena.

Men herefter kommer flere spillere og så lige én landsholdslegende.

Lars Krogh Jeppesen med 135 landskampe på cv'et er i forbindelse med alle tre gruppekampe blevet vist på storskærmen i arenaen.

Hver gang, at produceren har smidt Jeppesen op på skærmen, har de mange tusinde danske fans jublet vildt.

- Det er da dejligt. Det er bare lir. Vi spiller selvfølgelig med på den. Vi var Olsen Brothers sidste gang, hvor vi spiller guitar, siger Lars Krogh Jeppesen til Ekstra Bladet.

- Vi spiller med på den præmis, vi bliver givet.

- Det er ikke sådan, at vi har animeret og sagt, at vi gerne vil på storskærmen. Det er producerne, der synes, at det er skidesjovt, og så spiller vi med.

- Målet med det her er at have en fest, og den fest bidrager vi gerne til.

Annonce:

- Vi er med på, at vi er en del af underholdningsindustrien, så vi spiller med.

Midt under anden halvleg af kampen mod Tunesien gav DR-eksperten den gas. Foto: Kenneth Beyer

DR har vist en enkelt gruppekamp direkte, mens de viser Danmarks to kommende kampe i mellemrunden mod Kroatien torsdag klokken 20.30 og mod USA lørdag samme tid.

Den tredje kamp mandag mod Egypten har TV 2.

- Jeg prøver at formidle og falde ind sammen med min makker i et sammenspil.

- Jeg er bevidst om, at mange kun ser håndbold, når der er slutrunder, siger Lars Krogh Jeppesen.

De danske landsholdsspillere forsøger at forsvare VM-titlen, og mange af dem får god opbakning - her er kvinderne bag håndboldstjernerne.