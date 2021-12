De fester til den store guldmedalje

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Der blev skyllet en del spanske dåsebajere forbi drøblerne, mens de danske spillere sad i omklædningsrummet og ventede på, at den ’ligegyldige’ kamp mellem Norge og Frankrig skulle blive overstået.

Aftenens danske clou var selvsagt, at Sandra Toft & Co. skulle op på podiet og modtage deres medaljer. De skiftede oven i købet karat til det bedre, da IHF-præsident, den åbenlyst alderdomssvækkede egyptisk doktor Hassan Moustafa, udråbte Norge som verdensmester, Danmark som sølvvinder, så Frankrig måtte nøjes med plads tre.

Det vakte en vis furore rundt omkring i hallen og pæn jubel på det danske hold, der var mere end klar til at køre sølvet hjem fra spids, mens Moustafa kæmpede med halspeakeren om at udtrykke sig mest uforståeligt på engelsk – og såmænd også spansk med arabisk skru.

På Lars Poulsens fotos fra medaljeceremonien kan du se, at de danske kvinder havde det alt andet end kedeligt, og det bliver med garanti endnu lystigere, som aftenen og natten skrider frem.

Artiklen fortsætter under billederne..

Lars Poulsens pletskud fra medaljeceremonien Fuld skærm Hassan Moustafa udråbte Danmark til sølvvinder. Foto: Lars Poulsen Men Danmark fik trods alt kun bronze. Foto: Lars Poulsen Anne Mette Hansen, Simone Böhme, Mette Tranberg, Line Haugaard og Rikke Iversen med bronze og bamser. Foto: Lars Poulsen Mie Højlund og Althea Reinhardt var glade for bronzen. Foto: Lars Poulsen Trine Østergaard, Kristina Jørgensen og Simone Petersen med medaljer. Foto: Lars Poulsen Anne Mette Hansen med bronze og røde solbriller. Foto: Lars Poulsen Foto: Lars Poulsen Foto: Lars Poulsen Foto: Lars Poulsen Foto: Lars Poulsen Foto: Lars Poulsen Bronze var mere end rigeligt til at tilfredsstille de danske kvinder. Foto: Lars Poulsen

Anne Mette Hansen med røde solbriller og jublende danskere fik taget et hav af selfies oppe på podiet, og det er helt oplagt, at der er meldt dansk stormvarsel over Barcelona de kommende timer.

Det kan godt være, de ’kun’ vandt bronze – men de fester altså til den store guldmedalje!