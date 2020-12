- De har fortjent medaljer - men det får de ikke

Jesper Jensen har beundring og respekt for Kroatien, men podiepladsen vil han selv have

Hvis Jesper Jensen for to måneder siden havde fået stillet en kamp mod Kroatien om bronzen ved EM i udsigt, ville han have bukket og sagt ja tak, hellere end gerne.

Danmark er overraskende nået helt frem til kampen om tredjepladsen ved slutrunde. Foran store nationer som Rusland, Holland og Spanien.

Endnu mere overraskende er det, at modstanderen bliver Kroatien, som aldrig tidligere har været i nærheden af noget som helst ved de store slutrunder.

Den danske landstræner kunne unde kroaterne en medalje, hvis det ikke lige var fordi, Danmark er modstanderen.

Jesper Jensen har respekt for Kroatien, men medaljen vil han selv have. Foto: Lars Poulsen.

- Vi skal have respekt for det kroatiske landshold. Det er det hold, der vil det mest, der vinder den slags kampe. Hvis kroaterne kigger realistisk på det, kan det være den eneste chance, de får for at spille om medaljer i mange, mange år. De kommer for at dø for deres land og deres trøje.

- Deres største styrke er deres hjerte. Det bløder for Kroatien. De er enormt seje, og de er bare steppet op ved den her slutrunde. De har to virkelig dygtige stregspillere, og så har Camila Micijevic på venstre back leveret på et højt niveau.

- Deres keeper, Tea Pijevic, der kommer fra en midterklub i Ungarn, har stået en fantastisk turnering. Det er historien om humlebien, der på mærkværdig vis kan flyve. Det er jeg fuld af beundring for. De har også fortjent at få en medalje med hjem, men det får de ikke.

- Vi skal gøre det til en fysisk hård kamp og forhåbentligt kan vi knække dem på et eller andet tidspunkt

- Det betyder sindssygt meget for os at få en medalje, og jeg synes, vi fortjener at slutte af på fornem vis. Vi har spillet virkelig flot og suverænt, og vi har udviklet os flot gennem hele turneringen.

- Vi skylder os selv at vinde medaljer, og det skal forhåbentligt blive starten på en æra, hvor Danmark igen vil være at finde i top fire, siger Jesper Jensen.

